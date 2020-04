Mediul privat trebuie să asigure oferta de măşti la nivelul cererii, pentru a nu exista speculaţii de preţ

Mediul privat trebuie să se asigure că, după 15 mai, oferta de măşti trebuie să fie cel puţin la nivelul cererii, pentru ca în piaţă să nu existe speculaţii ale preţului, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu potrivit Agerpres.

"Sunt convins că, atât din producţia internă, cât şi, dacă va fi nevoie, din import - şi cred că în prima perioadă va fi nevoie şi din import - vor fi măşti suficiente (din 15 mai - n. r.) pe piaţa din România - în farmacii, în lanţurile de magazine şi în online. În online sunt încontinuu măşti, nu am mai văzut penurie de măşti în ultima perioadă. Eu am spus că preţul corect ar trebui să fie undeva în jurul cifrei de 2 lei fără TVA şi sunt convins că acolo va fi. Ceea ce va trebui să facă mediul privat şi economia este să se asigure ca oferta de măşti să fie cel puţin la nivelul cererii, dacă nu mai mare, tocmai pentru a nu crea speculaţii de piaţă la preţ, şi ne vom asigura de acest lucru, ca să avem o ofertă suficientă pentru toţi cetăţenii României", a afirmat Virgil Popescu, la Digi 24.Ministrul Economiei a evitat să facă o estimare a cererii de măşti care va exista după data de 15 mai."Trebuie să vedem exact cum va arăta şi ordonanţa militară, cum va trebui (respectată - n. r.) obligativitatea de purtare a măştii, dar până în data de 15 mai o să avem stocuri suficiente şi toată lumea va avea măşti. Nu cred că vom avea probleme cu aprovizionarea cu măşti. (...) Deja se produc 350.000 de măşti într-o companie privată, alte 350.000 la Romarm, deci deja suntem la 700.000. Astăzi am avut bucuria să aud că se mai produc 200.000 de măşti într-o altă companie privată. La prima companie privată, din Maramureş, se mai instalează, în zilele imediat următoare, două linii de producţie, la Romarm încă o linie de producţie în zilele imediat următoare, deci deja avem peste 1.000.000 de măşti", a susţinut Popescu.