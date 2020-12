MedLife: Noua tulpină de coronavirus din Marea Britanie nu a fost identificată, deocamdată, pe teritoriul României

În urma unei analize, efectuată de către specialiștii MedLife, a peste 60 de genomuri SARS-CoV-2, provenite din Brașov, Cluj, Timișoara, Sibiu și București, s-a constatat că noua tulpină de coronavirus din Marea Britanie nu a fost identificată, deocamdată, pe teritoriul României. Raportul, o inițiativă socială, a fost derulat integral de către specialiști MedLife, cu resursele materiale proprii ale companiei.

Conform cercetărilor internaționale, noua variantă de COVID-19 ar putea fi cu până la 70% mai contagioasă, însă nu sunt încă date care să ateste că această infecție este mai mortală. Noua tulpină a virusului Covid-19 a apărut inițial în Marea Britanie, ulterior fiind confirmată în mai multe țări, precum Italia, Danemarca, Olanda, Franța, Spania, Portugalia, Australia și Canada.

“Prin analizarea tulpinile de SARS-CoV-2, folosind metoda de secvențiere dezvoltată de CDC (Centers for Disease Control) din Statele Unite, care ne permite secvențierea completă a genomului viral, am dedus că până în acest moment, teritoriul României nu a fost afectat de noua tulpină COVID-19. Urmărirea diversității genetice a virusului ne permite să avem informații epidemiologice legate de răspândirea noii tulpini, oferindu-ne astfel posibilitatea de a interveni în răspândirea agresivă a acestuia”, a spus biologul Dumitru Jardan, doctor în științe medicale, coordonator științific al studiului.

“Un aspect foarte important este că formele virusului care circulă pe teritoriul țării noastre, care au fost identificate în procesul de secvențiere, sunt recunoscute de vaccinul Pfizer-BioNTech, aceste fiind un motiv în plus pentru ca pacienții români să se înscrie în campania de vaccinare”, a mai menționat Dumitru Jardan, biolog.

Totodată, în cadrul aceluiași studiu s-a pus accent și pe mutațiile genei S, mutațiile careia se presupune ca ar permite virusului să infecteze oamenii care au trecut deja prin boală. Astfel, mutațiile identificate la pacienții din România arată că este puțin probabil ca virusul să poată reinfecta pacienții vindecați.

“Gena S este cea mai importantă genă pentru infecțiozitatea virusului întrucât codifică o proteină ce se leagă direct de receptorul de pe suprafața celulelor umane, aceasta fiind deseori ținta unui răspuns imun antiviral. Mutațiile identificate de echipa noastră la nivelul genei S nu susțin teoria legată de faptul că virusul ar fi capabil de reinfecție. Însă studiem permanet, deoarece în viitor însă situația s-ar putea modifica”, a mai spus biologul Dumitru Jardan.

În perspectivă, MedLife își propune să monitorizeze constant prin secvențiere cazurile de SARS-CoV-2 din România pentru o mai bună caracterizare a virusurilor care circulă pe teritoriul țării.

“Prin eforturi și resurse proprii, am derulat exclusiv acest studiu în România, pentru a analiza toate schimbările pe care le aduce acest virus și pentru a ști cum putem acționa în consecință. De la începutul pandemiei ne-am mobilizat forțele și am dezvoltat divizia de cercetare, iar până în acest moment au fost derulate 4 studii, toate din inițiativa și cu resursele MedLife. Este o inițiativă socială și ca lider de piață, companie medicală privată creată din medici români și listată la Bursa din București, singura care are la dispoziție resursele științifie și materiale necesare, avem datoria morală să sprijinim autoritățile și românii în momente critice. Ne-am arătat toată susținerea față de autoritățile române, punând la dispoziție toate studiile și oferind tot suportul necesar. Totodată, angrenându-ne în acest proces, ne-am asumat responsabilitatea că vom efectua rapoarte periodic și la o scară largă, pe care le vom putea pune atât la dispoziția Guvernului României, cât și a celorlalte guverne ale țărilor învecinate, dacă aceștia vor dori să se folosească de concluziile științifice în lupta răspândirii virusului”, a declarat Mihai Marcu, Președinte & CEO MedLife Group.

Procesul de secvențiere va continua, anunță reprezentanții MedLife. Sunt în plan alte 100 de genomuri în luna Ianuarie 2021, pentru a identifica informații noi, relevante pentru piața locală și care să contribuie la adaptarea strategiei naționale de luptă împotriva COVID-19.

MedLife a demarat la începutul lunii iunie un proiect de cercetare care implică secvențierea genoamelor virusului din diferite regiuni ale țării, analizând probe atât de la pacienți simptomatici, cât și asimptomatici. Primele concluzii ale studiului au arătat că virusul care circulă pe teritoriul României are originea în Wuhan și că răspândirea lui s-a făcut, în mare parte local, prin transmitere intracomunitară.

Compania anunță continuarea demersurilor de cercetare, monitorizând constant prin secvențiere cazurile de COVID-19 din România pentru a putea defini caracteristicile virusurilor care circulă pe teritoriul țării.