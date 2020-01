Mega-avanlanșe în Pakistan: 77 de morţi şi 94 de răniţi după o serie de avalanşe care au distrus zeci de case, în Caşmir

Cel puţin 77 de oameni au murit şi 94 sunt răniţi după ce o serie de avalanşe au distrus şi acoperit numeroase case, în nord-estul Pakistanului, informează CNN preluat de news.ro

Potrivit autorităţilor locale, avalanşele au fost provocate de căderi masive de zăpadă în valea Neelum, în regiunea Caşmir.

Zeci de case au fost avariate şi acoperite de zăpadă, victimele fiind surprinse de avalanşă chiar în casele lor, a precizat Ahmad Raza Qadri, un oficial pakistanez.

Potrivit CNN, bilanţul morţilor ar putea creşte, autorităţile fiind îngrijorate că mulţi oameni sunt încă prinşi sub munţii de zăpadă.

Snow and Avalunch Update

(SDMA) 18 people including Women's and children's were killed and 21 other wounded in snow avalanches in #NeelumValley #Pakistan administered #Kashmir on Monday. pic.twitter.com/K1waOyI83v