MEGA-SURPRIZĂ la Mondialul din Rusia: Argentina s-a făcut de râs cu Islanda, într-un meci în care Messi a ratat un penalti - VIDEO

Primul șoc de la Mondiale tocmai a avut loc! Argentina s-a făcut de râs cu Islanda, o echipă calificată în premieră la Cupa Mondială de Fotbal.

Pentru Argentina a marcat Sergio Aguero, în minutul 19, iar pentru Islanda a punctat Alfred Finnbogason, în minutul 23.

În minutul 64, Lionel Messi a ratat un penalti.

Argentina: Caballero - Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico - Mascherano, Biglia (Banega '54)- Meza (Higuain '84), Messi, Di María (Pavon '75) - Agüero. Selecţioner: Jorge Sampaoli

Islanda: Halldórsson - Árnason, Saevarsson, R.Sigurdsson, Magnusson - Gudmundsson (Gislason '63), Gunnarsson (Skulason '76), Hallfredsson - Bjarnason, Finnbogason (Sigurdarson '89), G.Sigurdsson. Selecţioner: Heimir Hallgrimsson

Meciul a fost arbitrat de Szymon Marciniak, din Polonia.

La meci a asistat şi Diego Maradona.

Mascherano a devenit cu această ocazie jucătorul cu cele mai multe selecţii în naţionala Argentinei, 144.

În al doilea meci al grupei D, de la ora 22.00, se vor întâlni Croaţia şi Nigeria.

Messi's shot is *just* wide!



Argentina is putting on the pressure, but will they get a winner? pic.twitter.com/fod6zDcuWr