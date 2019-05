Meleșcanu îl contrazice pe consulul onorific al Madagascarului în România: Sesizarea se referea la arestarea lui Mazăre, nu la extrădare

Ministrul de Externe susține, după ce consulul onorific al Madagascarului la București a declarat că MAE știa înainte de arestarea lui Radu Mazăre că autoritățile din Madagascar sunt pregătite de extrădare, că discuția pe care o invocă oficialul este anterioară condamnării. Teodor Meleșcanu spune că la acel moment a fost transmis mandatul de arestare în baza căruia era căutat Radu Mazăre, însă nu era vorba despre procedură de extrădare întrucât fostul primar nu fusese condamnat definitiv.

"Într-o audiență la MAE, consulul a exprimat o idee, nu stiu daca a fost personală, in legătură cu ideea ca ar fi interesat sa coopereze pe aceasta tema. Era februarie 2018. La momentul respectiv, am facut o cerere la IGPR in care am rugat sa ne dea o copie a mandatului respectiv si ne-au transmis-o foarte rapid. Am dat dat instructiuni pe 27 februarie 2018 la ambasada din Italia, in care am informat pe ambasador ca ii trimitem in anexa documentul de la Interpol cu privire la cetateanul Radu Mazăre, dat în urmărire internațională și în legătură cu care existau informații ca ar dori un permis de sedere în Madagascar. A fost inaintat ambasadei nostre de la Roma si transmisa partii malgase, cu scopul de a bloca obtinerea permisului de sedere in Madagascar. Am cerut si informatii suplimentare de la autoritatile malgase in legatura cu aceasta problema. A fost si o nota verbala transmisa in acest sens de catre ambasada noastra la Roma catre ambasada Republicii Madagascar. Aceasta sesizarea pe care a facut o consulul onorific se refera la mandatul de arestare, nu la procedura de extradare a dlui Mazare, era inainte de condamnrea definitiva. Cu acea ocazie am solicitat partii malgase informații , in care s-a mentionat ca nu exista permis de sedere si ca extradarea se poate realiza prin procedura administrativa. Ultmul demers a fost facut, probabil, martie 2018. Din momentul in care a fost condamnat se fac demersuri de MJ", a declarat Teodor Meleșcanu la Antena 3.

Reacția vine după consul general onorific al Madagscarului la București a declarat că MAE a fost informat anterior arestării lui Radu Mazăre că autoritățile din Madagascar sunt pregătite să-l extrădeze pe fostul edil, însă instituția nu a răspuns cererii oficiale de eliberare a unei copii a mandatului internațional de arestare.

”După condamnarea domnului Mazare am fost convocat de ministrul de externe al Madagascarului, care mi-a cerut explicații, pentru că acolo nimeni nu înțelegea cine e dl Mazăre, de ce a venit în țara noastră, etc. I-am explicat toată situația iar el mi-a explicat că nu avem un acord de extrădare cu România. Am răspuns că România este membră UE și că lucrurile trebuie făcute în mod convenabil, cu respectarea legilor. El mi-a răspuns că din punct de vedere judiciar este dispus să dea Cezarului ce e al Cezarului, dar că are nevoie de copia mandatului internațional de arestare. Eu atunci m-am întors în România, am făcut o notă verbală către MAE român și am cerut copia mandatului, pentru că nu am vrut să mi se reproșeze ceva ulterior, să nu fim acuzați de obstrucționare. Așadar România știa că Madagascar era gata să coopereze, dar era nevoie de acest document. Nu am primit nici până azi un răspuns”, a declarat Serge Rameau,consul general onorific al Madagscarului la București, la RFI.