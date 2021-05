Membri ai Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood consideră că HFPA este ţap ispăşitor pentru problemele de discriminare rasială ale Americii

Membri ai Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association), care acordă Globurile de Aur, consideră că HFPA este ţap ispăşitor pentru problemele de discriminare rasială ale Americii, conform news.ro

Viitorul Hollywood Foreign Press Association este pus sub semnul întrebării de mai multe luni, de când Los Angeles Times a publicat un articol în care era atrasă atenţia asupra faptului că între membrii asociaţiei nu se regăseşte nicio persoană de culoare şi că practicile financiare în cadrul acesteia nu se înscriu în norme.

Însă odată cu anunţul că reţeaua NBC nu va mai transmite gala de anul viitor pare că HFPA s-ar putea să nu reziste crizei prin care trece, scrie Variety.

În cadrul organizaţiei au existat mai multe păreri legat de reformele necesare şi de cum să răspundă criticilor. În viziunea membrilor, mare parte din criticile aduse au fost oportuniste. Aspectul cu cea mai mare rezonanţă din articolul LA Times a fost dezvăluirea că niciunul dintre cei aproximativ 90 de membri ai HFPA nu este de culoare, lucru cunoscut de cel puţin un deceniu.

„Ne cunosc de 30, 40, 50 de ani”, a declarat un membru pentru Variety. „Cum a putut fi asta o suprinză?”.

Mulţi membri ai asociaţiei au refuzat să comenteze cu privire la scnadal, dar alţii care au vrut să vorbească au spus că organizaţia - alcătuită din corespondenţi, majoritatea reprezentând media europene şi unii pensionaţi - este ţap ispăşitor pentru problemele de discriminare rasială ale Americii.

„Poate, ca organizaţie, am fost egocentrici şi nu ne-am gândit la corectitudinea politică şi la climatul din această ţară”, a spus un membru care a dorit să rămână anonim. „Nu suntem o organizaţie rasistă. Aceasta este o ţară rasistă. Să ne arăţi cu degetul acum şi să spui că ar trebui ca 13% dintre membri să fie de culoare este ridicol”.

Unii au remarcat faptul că o coaliţie de peste 100 de firme de PR de la Hollywood, care au adus acuzaţii HFPA, nu este în mod special diversă. „Ruşine publiciştilor pentru că sunt atât de ipocriţi”.

Grupul firmelor de PR susţine că membrii HFPA evită realele probleme, care merg dincolo de lipsa votanţilor de culoare. Potrivit acestuia, asociaţia a ignorat mult timp filmele şi show-urile create de persoane de culoare, neparticipând la proiecţii şi conferinţe de presă pentru producţii ca „Girls Trip”, „Queen & Slim” şi „When They See Us”. Când erau prezenţi, clienţii lor erau deseori subiectul unor întrebări pe care ei le simţeau ca înjositoare.

Studiourile şi publiciştii au spus că au îndemnat HFPA să facă schimbări în urmă cu un an, dar aceste sugestii au fost ignorate.

Coaliţia publiciştilor nu a divulgat statisticile privind diversitatea din cadrul său, dar a recunoscută că firmele trebuie să facă paşi pentru a angaja mai multe persoane de culoare şi membri ai comunităţilor marginalizate.

Judy Solomon, membru al HFPA din Israel începând cu 1956, a spus că presa „a sărit în capul HFPA şi v-aţi distrat făcând asta”. Ea este de părere că grupul ar putea să se adapteze timpurilor, dacă îi este permis. „Trebuie să îi daţi ocazia”, a spus Solomon în vârstă de 89 de ani, care a condus asociaţia la începutul anilor 1980.

Ea nu mai scrie acum, dar are drept de vot în cazul Globurilor de Aur. La fel ca alţii din organizaţie, a declarat că există diversitate.

„Avem membri chinezi, japonezi. Nu avem oameni cu pielea neagră dintr-un simplu motiv - pentru că nimeni nu a aplicat”, a subliniat ea.

Solomon a adăugat că puţine publicaţii din ţări mai mici sunt dispuse să plătească pentru corespondenţe despre Hollywood, având în vedere că pot prelua articole pentru 20 sau 30 de dolari.

„Unde îi vom găsi? Cunoaşteţi vreun jurnalist de culoare care scrie pentru ţări străine la Hollywood?”.

Solomon a revenit asupra afirmaţiei privind lipsa aplicaţiilor. Aşa cum a scris The Wrap în 2013, Samantha Ofole-Prince, jurnalistă de culoare din Marea Britanie, nu a fost acceptată în acel an. Tot atunci, The Wrap a scris că în asociaţie nu există niciun membru de culoare. Solomon a spus pentru Variety că aplicantul nu a livrat suficiente clipuri pentru a primi statutul de membru. Totuşi, jurnalista a fost votată de 33 de membri. „Sper să găsească pe cineva. Nu mi-a păsat vreodată de culoare”, a mai afirmat ea.

Membrii HFPA au respins ideea că nu au adăugat în rândul lor jurnalişti de culoare din cauza rasismului. Referitor la prejudecăţi, Solomon a subliniat că a crescut în România şi că şi-a petrecut a zecea aniversare în lagărul din Murafa (Transnistria). „Am avut de suferit - din motive religioase”.

Alţi doi membri, care au cerut să nu fie identificaţi, au spus că sunt îngrijoraţi că asocierea cu HFPA le-ar putea dăuna carierelor. Unul dintre ei a susţinut că organizaţia este ţap ispăşitor pentru problemele sistemice din industrie.

Legat de acuzaţiile privind acceptarea de cadouri şi călătorii, el a spus: „Alţi jurnalişti fac acelaşi lucru. Cei mai mulţi suntem jurnalişti buni, dar nu suntem descrişi aşa în presă. Este foarte necinstit”.

Mai multe entităţi de presă interzic angajaţilor să accepte cadouri sau călătorii din partea companiilor despre care scriu, dar aceste restricţii nu se aplică în cazul tuturor media.