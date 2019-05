Membru al cabinetului Dăncilă, acuzații pentru Iohannis: Își lansează cartea scrisă de alții. Cine a plătit-o?/ Nemulțumiri privind summitul

Ministrul Culturii susține că preşedintele Klaus Iohannis îşi lansează sâmbătă, la Iaşi, o carte ''scrisă de alţii'', solicitând informații referitoare la costuri. Daniel Breaz se declară nemulțumit de summitul de la Sibiu.

''Să se ducă să prezinte o carte pe care i-au scris-o alţii, dar acuzându-i pe alţii de plagiat sau încercând prin plagiat să distrugă cariere şi oameni oneşti. Eu l-aş întreba astăzi, la Iaşi, şi cine a plătit acea carte. Vreau să văd şi eu nişte facturi. Tot timpul se pune problema. Cine a scris cartea respectivă? Cine a tipărit-o? Eu, dacă aş fi în sală, l-aş întreba. Aş deveni şi eu rău. Domnul preşedinte, cum stăm?'', a spus Breaz, potrivit Agepres Ministrul Culturii a adăugat că preşedintele Klaus Iohannis este ''cel mai groaznic'' preşedinte al României de până acum, pentru că blochează Guvernul şi nu susţine interesele ţării. Daniel Breaz a făcut apel la oameni să voteze PSD la europarlamentare, dar şi candidatul partidului la alegerile prezidenţiale din toamnă.

''Votaţi-ne, şi acum la europarlamentare, votaţi şi la Preşedinţia României. Să avem candidatul nostru. Ne blochează. Acest preşedinte Klaus Werner Iohannis ne blochează. Face absolut orice să ne blocheze. Plus limbaj, catastrofal. Plus, nu susţine interesele României (...) Este cel mai groaznic preşedinte pe care l-a avut România până acum, din păcate, şi se vede acest lucru'', le-a spus Breaz celor câteva sute de oameni prezenţi la întâlnirea electorală de la Fălticeni.



În opinia lui Breaz, recentul summit de la Sibiu nu a avut niciun rezultat concret pentru România.



''Cu ce s-a încheiat summit-ul de la Sibiu? Cu câteva poze. Câteva poze, câteva strângeri de mână şi cam atât. Păi tu preşedinte al României, dacă vrei ca România să intre în Schengen, şi avem condiţiile îndeplinite încă din anul 2011, şi i-ai chemat la tine acasă, pe aceşti lideri europeni, fie că au fost cancelari, fie prim-miniştri sau preşedinţi de state, păi asta te duci să le ceri. La tine în ţară, i-ai chemat acasă nu să le strângi mâna şi să faci poze de grup. Să pui pe acea listă câteva lucruri prin care să susţii România, să arăţi că susţii România. N-o să regăsiţi nimic, în afară de nişte poze cu nişte zâmbete ale lui sadice, vizavi de ceea ce înseamnă această ţară nu o să vedeţi absolut nimic'', a mai spus ministrul Daniel Breaz.