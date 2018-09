Membru al Comisiei SRI, atacuri în rafală la adresa PSD în contextul audierii lui Maior: 'Livrează motive pentru amnistia penalilor'

Deputatul USR Daniel Stanciu Viziteu, membru în comisia parlamentară de control a activității SRI, a declarat, marți, înainte de audierea fostului director al serviciului secret, George Maior, că planul PSD este de a „livra motive pentru o amnistie".

„Azi va avea loc audierea dlui Maior, așa cum dl Dragnea a ordonat. Suntem în situația în care comisia de control a SRI acționează la ordinul unor șefi de partid. Dl Dragnea a declarat recent că dl Maior și-a depășit atribuțiile și trebuie rechemat la post, dar știm cu toții că afirmațiile dlui Maior sunt în același ton cu tratatele bilaterale cu SUA dar și cu relația cu UE. Dl Dragnea a fost foarte deranjat de faptul că dl ambasador a revelat faptul că scrisoarea dlui Giuliani este o acțiune de PR politic, acest lucru a fost chiar confirmat a doua zi de către acest domn avocat", a declarat, marți, deputatul USR Daniel Stanciu Viziteu, membru în comisia parlamentară de control a activității SRI, înainte de audierea fostului director SRI George Maior, actual ambasador al României în SUA, potrivit Mediafax.

Deputatul USR a mai spus, în contextul audierii lui Maior, că PSD dă „un semnal groaznic” diplomației române.

Europarlamentar german, îngrijorat de reforma judiciară: 'Nu faci o lege croită să rezolve condamnarea lui Dragnea'

„Din păcate, suntem într-o situație excepțională pentru România și mă gândesc cu groază la diplomații români care la Ziua Diplomației Române au avut în primele rânduri două persoane condamnate penal pentru corupție, dl Adrian Năstase și dl Adrian Severin. Este un semnal groaznic dat de PSD diplomației române și relației cu ceilalți parteneri”, a declarat acesta.

Viziteu a adăugat că nu știe care este tema audierii.

„Am fost convocat ieri printr-un SMS dar nici acum nu știu care este tema acestei audieri. Aș avea un mesaj de transmis dlui Manda, că această comisie exercită controlul democratic asupra SRI și nu ar trebui să livreze motive pentru dl Dragnea de a da o amnistie penalilor”, a declarat deputatul USR. Întrebat la ce motive pentru amnistie se referă, Viziteu a indicat protocoalele secrete dintre SRI și alte instituțiIi.

Chestionat cu privire la o eventuală audiere a lui Maior pe tema relației sale cu fostul director al ANI, Horia Georgescu, deputatul USR a precizat că acest lucru ar fi „hilar”.

Tudorel Toader, precizări de ultimă oră: 'Nu intenționez să demisionez de la Ministerul Justiției'

„A fost o diferență de interpretare, o persoană a spus că se cunosc vag, alta că sunt prieteni. Cred că este irelevantă diferența de interpretare a acestor cuvinte, important este dacă prin acțiunilor lor au încălcat sau nu legea. Dacă motivul de analiză a modului în care două persoane interpretează un grad de prietenie este motivul audierii, este un motiv hilar care nu face onoare acestei comisii parlamentare”, a spus Stanciu Viziteu.

El a menționat că juriștii USR „studiază posibilitatea” verificării legalității protocoalelor dintre SRI și alte instituții dar „nu știm dacă pot fi atacate din moment ce aceste acte nu mai sunt în vigoare”. „Până acum nu avem nicio instanță care să declare aceste protocoale ca fiind ilegale, deci ele se prezumă ca fiind legale, așa ca orice act al statutului român”, a punctat Stanciu Viziteu, membru în comisia de control a activității SRI.

George Maior, ambasadorul României în SUA, a declarat marți, înainte de a intra la audierile de la Comisia de Control SRI, că există un interes politic pentru a pleca din această funcție, determinat de rațiuni pe care nu și le explică.

”Respect Comisia și am răspuns invitației, care are legătură cu activitatea de director, nu cu declarații diplomatice sau cu activitățile mele diplomatice.În ceea ce privește declarația pe care am făcut-o mi-o mențin. Ea este concordantă cu realitatea, cu ceea ce a declarat și guvernul american. Consider că am spus un adevăr și consider că am lucrat în interesul național. Nu înțeleg cum poate cineva să afirme că am interferat cumva în politica americană, când este vorba de o persoană privată. Nu am văzut nici cel mai mic gest, atitudine sau declarație din partea americană care să confirme acest lucru. Dacă există un interes politic pentru a pleca din această funcție, și văd că există, acesta este determinat de rațiuni politice carere trebuie explicate. Eu nu mi le explic, nu are legătură cu diplomația și cu faptul că mi-am făcut datoria în interesul național românesc”, a declarat George Maior la intrarea la audieri.

El a mai spus că nu a avut discuții cu președintele Klaus Iohannis, ci doar cu ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, luni, în timpul căreia a explicat foarte detaliat ”argumentele care reprezintă un punct de vedere valid, românesc”.

Audierea a născut și scandal în comisia parlamentară. Deputatul USR, Lucian Stanciu-Viziteu, spune că va face plângere împotriva lui Claudiu Manda, pe care îl acuză de încălcarea regulamentului comisiei.

“Ca şi în trecut, membrii comisiei de control a SRI au aflat din presă despre faptul că marţi îl vor audia pe ambasadorul României la Washington, domnul George Maior, într-o speţă care nu are nicio legătură cu atribuţiile comisiei. Pur şi simplu domnul Manda vrea să îl audieze pe Maior pentru comentariul făcut de acesta despre scrisoarea trimisă de avocatul american Rudolf Giuliani”, arată deputatul USR.

Lucian Stanciu-Viziteu mai spune că un astfel de subiect nu intră în atribuţiile forului.

Ambasadorul României în SUA este audiat pentru a doua oară în comisia parlamentară de control a SRI, după discuțiile de peste 6 ore din luna februarie atunci când a fost solicitat să dea detalii despre activitatea Serviciului Român de Informații din vremea mandatului său.

Chemarea vine ca urmare a reacției ambasadorului României în SUA la scrisoarea lui Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal şi fost primar al New York. Acesta s-a adresat preşedintelui Klaus Iohannis şi altor oficiali români cărora le-a cerut verificarea protocoalelor PG-SRI şi stoparea presiunilor asupra judecătorilor. George Maior este nominalizat de Giuliani ca fiind unul dintre semnatarii protocoalelor care au permis abuzuri în România.

"Un personaj spumos şi extrem de combativ în discuţiile din Statele Unite, nu ştiu dacă mai e avocatul lui Donald Trump. În orice caz, ea (scrisoarea-n.r.) este expresia unui lobby, iniţiat de anumite forţe care sunt interesate de apărarea unor personaje de la noi care au avut probleme cu justiţia, asta vă spun clar" a fost replica lui Maior.

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat sâmbătă, după ședința social democraților, că i s-a cerut premierului ca ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, să pornească procedura de rechemare în țară a ambasadorului României în SUA, George Maior.

Și Călin Popescu Tăriceanu a declarat luni că George Maior nu mai poate reprezenta România în plan extern.

"Atâta vreme cât intră în aceste jocuri și angrenează România, mi se pare că el nu mai poate să reprezinte România în capitala SUA, pentru că este inadmisibil ca un ambasador să se ralieze adversarilor președintelui care reprezintă puterea legitimă aleasă de cetățenii americani. Asemenea comportamente ies din regulile diplomației", a spus Tăriceanu.