Mesaj HALUCINANT pentru Ecaterina Andronescu: 'Hai, sictir, COTOROANȚO! Cea mai ABJECTĂ ființă din PSD'

Atac fără precedent la adresa Ecaterinei Andronescu. După ce a cerut demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD și schimbarea Guvernului Dăncilă, Ecaterina Andronescu este numită cotoroanță.

"CEA MAI ABJECTA FIINȚA DIN PSD! Vrajitoarea asta,care a câștigat mandate de parlamentar cu marca “garantat Vanghelie”,nesimțita asta care a distrus învățământul din România ori de câte ori a putut,”penala” asta inculpata de doua ori de DNA pt luate de mita si apoi lăsată in pace cu condiția sa fie trompeta Securității ,jegoasa asta care si-a luat mandatul in 2016 tarandu-se ca o răma la picioarele lui Dragnea ,are astăzi tupeul sa ceara demisia conducerii PSD!HAI SICTIR COTOROANTO!”(sic!), a scris pe Facebook, fără perdea, Lucian Duță, fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate la adresa Ecaterinei Andronescu, conform EVZ.

Citește și: Liviu Dragnea: 'Transmit tuturor românilor gândurile mele calde' .