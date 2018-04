Mesaj important al lui Liviu Dragnea: Ce a anunţat liderul PSD cu ocazia Zilei NATO

România are un loc aparte în interiorul Alianţei Nord-Atlantice şi acest lucru se datorează în bună măsură eforturilor conjugate pe care Guvernul şi Parlamentul le-au susţinut constant în ultimii ani, a declarat preşedintele Camerei, Liviu Dragnea, cu ocazia Zilei NATO. ''Anul acesta, Ziua NATO are o însemnătate cu totul şi cu totul specială. Este un moment în care ne amintim, deopotrivă, de ceea ce reprezintă Alianţa pentru securitatea cetăţenilor României, dar şi de contribuţia şi rolul determinant al ţării noastre în asigurarea stabilităţii în regiunea în care trăim. România are un loc aparte în interiorul Alianţei. Şi acest lucru se datorează în bună măsură eforturilor conjugate pe care Guvernul şi Parlamentul României le-au susţinut constant în ultimii ani'', a scris duminică Dragnea pe Facebook.

El a reamintit că anul acesta se marchează 14 ani de când România e stat membru al NATO, precizând că ţara noastră şi-a câştigat statutul de aliat solid şi credibil prin respectarea în întregime a angajamentelor asumate la nivelul Alianţei. ''Pentru România, 2018 este al doilea an consecutiv în care alocăm 2% din PIB pentru Apărare, măsură pe care am susţinut-o personal, fără ezitare, în forurile decizionale'', a adăugat Dragnea.

Potrivit acestuia, România contribuie substanţial la securitatea Alianţei, prin participarea la misiunile şi operaţiunile NATO, fiind astăzi al patrulea contributor aliat în Afganistan. ''Acest efort a fost şi va fi în continuare susţinut de majoritatea parlamentară şi prin acest lucru demonstrăm tuturor cetăţenilor că România devine un furnizor solid de securitate în regiunea noastră, cu un aport semnificativ în contracararea tuturor ameninţărilor. Aşadar, avem toate motivele să celebrăm, anul acesta, Ziua NATO în România cu încredere spre viitor. O Românie prosperă pentru cetăţenii săi este o Românie care a dovedit că poate asigura securitate şi stabilitate în interiorul său, în interiorul Alianţei şi în proximitatea imediată'', a spus preşedintele Camerei, lider al PSD.