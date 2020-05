Mesaj pe grupurile PSD: de ce a leșinat Marcel Ciolacu, în timpul conferinței de presă

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a leșinat în timpul unei conferințe de presă. În interiorul PSD s-a transmis mesajul că președintele partidului a avut un episod de lipotimie (leșin), dar starea lui este una bună acum.

Informația a fost confirmată și de Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD.

Ce înseamnă lipotimia

Lipotimia, cunoscuta in termeni populari sub denumirea de lesin, apare in urma unei slabe vascularizari, deci si oxigenari, a creierului, care poate cauza pierderea partiala a cunostintei. Pierderea completa a cunostintei apare in caz de sincopa.