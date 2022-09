Mesajele președintelui și al premierul Moldovei după moartea reginei Elisabeta a II-a

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și premierul țării noastre, Natalia Gavrilița, au venit cu mesaje de condoleanțe în urma decesului Reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

"Împărtășesc durerea națiunii britanice - și a lumii - la trecerea în neființă a Majestății Sale, Regina Elisabeta a II-a.

Serviciul remarcabil pe care l-a prestat de-a lungul vieții sale, conducerea sa inspirată și dedicarea pentru pace au definit generații întregi.

Gândurile mele se îndreaptă către Familia Regală și cu poporul britanic", se arată în mesajul Maiei Sandu.

I share the sorrow of the British nation - and the world - at the passing of her Majesty Queen Elizabeth II. Her remarkable lifetime service, inspiring leadership & dedication for peace have defined generations. My thoughts are with the @RoyalFamily and people of the UK.

"Suntem alături de familia regală din Marea Britanie, în timp ce deplângem trecerea în neființă a Reginei Elisabeta. Ea va rămâne pentru totdeauna o sursă de inspirație și un exemplu pentru noi toți pentru spiritul ei de datorie față de poporul și țara sa", a scris Gavrilița.

We stand together with the @RoyalFamily of the UK, as we mourn the passing of #QueenElizabeth. She will forever remain an inspiration and an example to us all for her spirit of duty towards her people and country.