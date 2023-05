Mesajul Comisiei Europene după manifestația de la Chișinău: Moldova are o perspectivă europeană

„Astăzi, zeci de mii de moldoveni s-au adunat la Chișinău ca să-și reafirme aspirațiile lor de a merge pe calea europeană. Moldova poate conta pe prietenia, solidaritatea și parteneriatul Uniunii Europene. În calitate de țară-candidat, Moldova are o perspectivă europeană”, se arată în mesajul Comisiei Europene, postat pe Twitter.

Today tens of thousands of Moldovans gathered in Chișinău to reaffirm their aspiration to follow a European path.



Moldova can keep counting on the friendship, solidarity and partnership of the EU. As a candidate country, Moldova has a European perspective.#StrongerTogether pic.twitter.com/i6eGUrFahA