Mesajul de alarmă tras de un important medic: Legea salarizării a produs un imens haos în sistemul de sănătate

Șeful secției de Chirurgie Plastică a Spitalului din Brașov, Dr. Dan Grigorescu, spune că prin legea salarizării au fost defavorizate șapte profesii medicale și îi aduce aminte ministrului Sănătății, Sorina Pintea, că actul medical nu este susținut doar de medici și asistenți.

„Doamnă Ministru, actul medical nu este și nu poate fi susținut doar de medici și de asistenții medicali! Actul medical, de la începutul până la finalizarea lui, nu poate exista în afara ECHIPEI MEDICALE! Iar echipa medicală este o piramidă în care medicii și asistenții medicali formează doar partea ei dinspre vârf!” a scris Dr. Dan Grigorescu pe pagina sa de Facebook.

Baza piramidei este formată din infirmieri, brancaardieri, farmaciști, biologi, chimiști, psihologi clinicieni și kinetoterapeuți, profesii care au fost excluse de la majorările salariale, „din desconsiderare sau pentru că au fost uitate”, spune Dan Grigorescu.

De asemenea, el a mai precizat că mai rămân de integrat în conceptul de echipă medicală cei din birourile internări-externări, care sunt „gate-keeperii sistemului” și nici ei nu trebuie uitați.

Plecând de la lipsa cronică de medici, cauză din care multe spitale de urgență din țară funcționau practic în afara legii, cu linii de gardă incomplete sau cârpite cu medici de alte specialități, actualul Guvern a venit c-o „rezolvare”, care mai mult încurcă lucrurile din sistemul de sănătate decât le rezolve.

Într-o altă postare tot de sâmbătă, Dan Grigorescu îi cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru haosul pe care l-a creat cu Legea Salarizării. Ministrul sănptății a recunoscut vineri, că pentru 10% din personalul medical se vor consemna reduceri ale veniturilor, nici vorbă de mult lăudatele creșteri salariale.

„Dacă aplicarea legii Olguței Vasilescu a salarizării (dacă tot și-o apără precum un cerber, hai să o 'brand-uim' cum se cuvine) s-a transformat într-un echivalent al decimării din armata română, atunci trăim vremuri demne de „era ticăloșilor” a lui Marin Preda!”, mai spune Dan Grigorescu.

„Doamna Olguta Vasilescu, de-o demisie din Guvern n-ar putea fi vorba? Dupa care va luati legea in brate si vi-o duceti acasa. Ca ne-ati face o mare bucurie!", este finalul mesajului.

Postarea integrală a doctorului Dan Grigorescu pe Facebook:

Redefiniți „echipa medicală”, doamnă Ministru Sorina Pintea

Asta e o prioritate majoră a momentului!

Încă de acum câțiva ani au existat semne certe (nu semnale, că acelea erau „pe piață” mult mai de mult!) că sistemul național de sănătate publică intrase în cea mai periculoasă criză posibilă: apariția în cadrul sistemului spitalicesc de urgență a situațiilor în care nici măcar minima structură necesară pentru tratamentul și îngrijirea urgențelor nu mai exista.

Sunt notorii cazurile spitalelor în care garda de terapie intensivă nu se putea organiza din lipsă de specialiști ATI, a celor în care din mai multe linii de gardă obligatorii pentru funcționarea legală a fiecărui tip de spital funcționa doar una (și aceea „cârpită” cu diferite tipuri de medici specialiști - azi un chirurg, mâine un internist, poimâine un ginecolog - unii dintre ei fiind pensionari veterani!), ca să nu mai vorbim de unele spitale județene de urgență în care specialități și secții vitale (și pentru populație, dar și pentru existența/ acreditarea spitalului) nu mai aveau încadrat niciun medic specialist (vezi Spitalul Județean Tulcea, secția de pediatrie). Degeaba „se deplasau” de la București succcesivii miniștri ai sănătății în căutare de soluții miraculoase, că degeaba! În ciuda apelurilor publice patetice, a delegărilor „aproape obligatorii” pe câte 6 luni din alte spitale, a ofertei locale privind diverse facilități (vă dăm „casă” - asta însemnând un banal apartament cu maxim 4 camere, și acela în chirie!), situația rămânea neschimbată. Nimic nu putea concura oferta de salarizare din U.E.!

În acea perioadă s-a înțeles la nivel guvernamental că intrarării și la nivel național (nu numai local) într-o criză majoră de personal medical calificat îi poate fi încetinită viteza prin mărirea salariilor din domeniu. Numai că printre cei care s-au repezit să-și asume această soluție de moment (adică tot de „criză”) nu și-au găsit locul bine-meritat și adevărații experți de care era nevoie. În „grupele de lucru” de partid care au clocit sub-programe de guvernare nu au fost chemați decât „specialiștii disponibili din rezerva de cadre”. Numai așa se poate explica de ce mărirea salariilor din sănătate a fost gândită doar pentru asistenți medicali și medici. Atât pricepeau, atât percepeau, atât cerebralizau în privința actului medical și al echipei medicale politicienii de mai mică sau mai mare anvergură (raportat la puterea de decizie în partid)! Problema e că o fac și în continuare!

Cum doamna Ministru al Sănătății Sorina Pintea nu este cadru medical, îmi permit să îi transmit public o precizare de importanță vitală pentru viitoarele decizii pe care va fi obligată, cu siguranță, să le ia în viitorul apropiat.

La baza acesteia, trudind în cea mai mare parte anonim în raport cu pacientul stau, pe lângă infirmierele și brancardierii pe care cei care i-au exclus de la măririle salariale au făcut-o din desconsiderare (Dă-i naibii, că d'ăștia se găsesc oricând! Doar nu au nevoie de studii ca să șteargă la fund bolnavii, să curețe prin saloane sau să împingă targa!), mai stau și alte categorii de personal medical. Acestea din urmă nici măcar nu au fost desconsiderate în gândirea „bucății medicale din Legea salarizării. Au fost, mai grav, UITATE! Ceea ce înseamnă o desconsiderare și mai mare!

E vorba despre FARMACIȘTII, BIOLOGII, CHIMIȘTII, PSIHOLOGII CLINICIENI și KINETOTERAPEUȚII din spitale. Le-am scris denumirea meseriei cu majuscule pentru că merită toată considerația noastră. Și a medicilor curanți, dar, mai ales, a pacienților!

Și, doamnă Ministru, vorbim despre personal medical CU STUDII SUPERIOARE! Cu FACULTATE, doamnă Ministru! Pe care dacă îi pierdem din sistem, ne ducem dracului, începând cu actul medical și terminând, din păcate, cu pacienții!

Așadar, dacă tot ați declarat că veți iniția noi discuții cu privire la haosul de nedescris al retribuirii muncii în sănătate care a determinat inclusiv frustrări mai mult decât dureroase (invalidante psihologic chiar!) pentru o majoritatea categoriilor de personal din sistem, începeți cu redefinirea conceptului de „echipă medicală”, doamnă Ministru Sorina Pintea. Ca să știți măcar despre cine vorbiți când ne „măriți salariile” sau ne „recalibrați” sporurile.

Pentru că asta e, cred eu, prioritatea majoră a momentului în abordarea sistematică a subiectului!

PS: Ca să nu mai spun că mai rămân de integrat în conceptul de echipă medicală cei din birourile de internări-externări, care sunt „gate-keeper-ii sistemului”. Nu-i uitați nici pe ei!

Later edit:

Știu că mă expun criticilor (nu știu cât de justificate) ale personalului TESA, pe care nu l-am adus în discuție. Am făcut-o deliberat, pentru că am convingerea intimă că toate categoriile de personal TESA ar trebui să fie tratate identic conceptual în cadrul sistemului bugetar național. Altfel spus, de la cel mai valoros economist și până la ultimul muncitor necalificat, abordarea să fie unitară. Dar, cu scuzele de rigoare, asta nu mai intră în sfera mea de interes. Așa că hai să îi lăsăm și pe alții să se remarce...