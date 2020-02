VIDEO Mesajul premierului desemnat înaintea audierii miniștrilor în Parlament: 'Obiectiv - Iohannis să dizolve Parlamentul și să fie declanșate anticipatele'

Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, luni, după BEX PNL, că obiectivul partidului este de a fi îndeplinite toate procedurile constituționale, astfel încât președintele Klaus Iohannis să poată dizolva Parlamentul României, respectiv să fie deslanșată procedura pentru alegerile parlamentare anticipate.

„PNL are ca obiectiv buna guvernare, realizarea marilor reforme de care Romania are nevoie in toate sistemele. Avem ca obiectiv realizarea unei cresteri economice rapide, bazate pe parteneriat public -privat.

PNL urmareste prin anticipate sa dea puterea in mana romanilor. Sa oferim romanilor de a-si da votul pentru directia Romaniei.

Numai printr-un Parlament votat de romani poate sa existe un Guvern care sa modernizeze Romania. Toate procedurile se vor delura pentru a atinge acest obiectiv – de a fi indeplinite obiectivele astfel incat Președintele Romaniei sa poate dizolva Parlamentul si sa declanseze procedura pentru anticipate”, a spus Ludovic Orban.