Messi, Benzema şi Mbappe, candidaţi la includerea în echipa 'FIFA-FIFPro World 11'

Marile vedete ale fotbalului Lionel Messi, Karim Benzema şi Kylian Mbappe se numără printre cei 26 de candidaţi la includerea în unsprezecele mondial "FIFA FIFPro World 11", informează EFE, potrivit Agerpres.

Alături de Messi, pe lista pe lista dată publicităţii de Sindicatul internaţional al fotbaliştilor (FIFPro) se mai află doi dintre colegii săi din selecţionata Argentinei, mijlocaşul Enzo Fernandez şi portarul Emiliano Martinez, alături de care a cucerit titlul mondial în Qatar, în luna decembrie.Componenţa echipei mondiale a anului urmează să fie anunţată pe 27 februarie, în cadrul galei Premiilor FIFA The Best 2022.Lista candidaţilor cuprinde şi alţi jucători de top, precum portughezul Cristiano Ronaldo, brazilianul Neymar, polonezul Robert Lewandowski sau belgianul Kevin de Bruyne şi îi are ca principale noutăţi pe spaniolii Pedri şi Gavi, ambii de la FC Barcelona, precum şi pe uruguayanul Fede Valverde, campion al Europei cu Real Madrid, alături de marocanul Archaf Hakimi, fundaşul dreapta al lui PSG, şi francezul Theo Hernandez, jucătorul lui AC Milan.Spre deosebire de unsprezecele mondial de anul trecut, pe listă nu mai figurează portarul italian Gianluigi Donnarumma, austriacul David Alaba, italienii Leonardo Bonucci şi Jorginho, portughezul Ruben Dias şi francezul N'Golo Kante.Messi şi Cristiano Ronaldo sunt jucătorii care au avut cele mai multe apariţii în Echipa ideală a anului (15), cu patru mai multe decât spaniolul Sergio Ramos, fostul căpitan al lui Real Madrid, care joacă în prezent la PSG, în timp ce croatul Luka Modric, aspiră să figureze pentru a şasea oară.Un portar, trei fundaşi, trei mijlocaşi şi trei atacanţi, care vor primi cel mai mare număr de voturi, vor fi selectaţi pentru FIFA-FIFPro World 11.Postul rămas liber va fi atribuit jucătorului care va obţine cel mai mare număr de voturi, după ceilalţi zece.Candidaţi:Portari: Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina), Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgia), Alisson Becker (Liverpool/Brazilia);Fundaşi: Joao Cancelo (Manchester City/Bayern Munchen/Portugalia), Alphonso Davies (Bayern Munchen/Canada), Virgil van Dijk (Liverpool/Olanda), Josko Gvardiol (RB Leipzig/Croaţia), Achraf Hakimi (PSG/Maroc), Theo Hernandez (AC Milan/Franţa), Antonio Rudiger (Chelsea/Real Madrid/Germania), Thiago Silva (Chelsea/Brazilia);Mijlocaşi: Casemiro (Real Madrid/Manchester United/Brazilia), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Anglia), Kevin de Bruyne (Manchester City/Belgia), Enzo Fernandez (River Plate/Benfica/Chelsea/Argentina), Gavi, Pedri (ambii FC Barcelona/Spania), Luka Modric (Real Madrid/Croaţia), Fede Valverde (Real Madrid/Uruguay);Atacanţi: Karim Benzema (Real Madrid/Franţa), Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City/Norvegia), Robert Lewandowski (Bayern Munchen/FC Barcelona/Polonia), Kylian Mbappe (PSG/Franţa), Lionel Messi (PSG/Argentina), Neymar Jr (PSG/Brazilia), Cristiano Ronaldo (Manchester United/Al Nassr/Portugalia).