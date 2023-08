Messi, din nou marcator pentru Inter Miami. El a ajuns la 8 goluri pentru echipa lui David Beckham - VIDEO

Un nou gol al argentinianului Lionel Messi, campionul mondial, al 8-lea în cinci meciuri, a ajutat-o pe Inter Miami să se califice în semifinalele Cupei Ligii, învingând-o cu 4-0 pe Charlotte, vineri, la Fort Lauderdale (Florida), informează news.ro.

Septuplul câştigător al Balonului de Aur a marcat al patruleagol al lui Miami în minutul 86, la o pasă de Leonardo Campana.

Miami a preluat conducerea în minutul 12, graţie unui penalty transformat de Josef Martinez, şi a dublat scorul în minutul 32, cu un gol al lui Robert Taylor.

Fundaşul Charlottei Adilson Malanda a marcat un autogol când a încercat să intercepteze centrareau lui Diego Gomez către Messi.

Inter Miami este echipă patronată de David Beckham.

Messi does it again ????????

5 games straight✅

8 goals✅



Campana to Messi for our fourth ????#MIAvCLT | 4-0 pic.twitter.com/l7amAxwzrB