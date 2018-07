Mesut Ozil s-a retras din naționala Germaniei

Mesut Ozil (29 de ani) şi-a anunţat retragerea din naţionala Germaniei! Decizia vine pe fondul presiunilor şi a scandalului creat în ultimele săptămâni pe seama fotografiei pe care a postat-o fotbalistul, cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Fotbalistul Mesut Ozil şi-a anunţat retragerea din naţionala Germaniei, el plângându-se, într-un mesaj postat pe Twitter, de felul în care a fost tratat de federaţie, în special de preşedintele forului, Reinhard Grindel, după apariţia fotografiei sale cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

“Ce m-a frustrat cel mai mult în ultimele două luni a fost felul incorect în care am fost tratat de DFB, în special de preşedintele Reinhard Grindel. După apariţia fotografiei mele cu preşedintele Erdogan, Joachim Low mi-a cerut să îmi întrerup vacanţa şi să merg la Berlin pentru a face o declaraţie comună, ca să se pună capăt speculaţiilor. Am încercat să îi explic lui Grindel trecutul meu şi motivul pentru care am făcut fotografia, dar el era mai interesat să vorbească despre propriile sale opinii politice şi să îmi critice opiniile. M-a tratat de sus, dar am convenit că este cel mai bine să ne concentrăm pe fotbal şi pe Cupa Mondială”, a precizat Ozil.

El a menţionat că, spre deosebire de Reinhard Grindel, preşedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier a fost mult mai deschis. “M-am întâlnit şi cu preşedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier. Preşedintele Steinmeier a fost corect şi era interesat de ce aveam de spus despre familia mea, trecutul meu şi deciziile mele. Îmi amintesc că la întâlnire am fost doar eu, Ilkay şi preşedintele Steinmeier, iar Grindel s-a supărat pentru că nu a fost lăsat la întâlnire pentru a-şi promova agenda politică”.

Mesut Ozil a adăugat că după încheierea Cupei Mondiale Grindel l-a considerat pe el vinovat pentru parcursul nemulţumitor al naţionalei la turneul din Rusia. “Nu mai accept să fiu considerat ţap ispăşitor din cauza incompetenţei sale şi a inabilităţii de a-şi face treaba cum trebuie. Ştiu că mă voia afară din echipă după apariţia fotografiei şi şi-a exprimat părerea pe Twitter, fără să gândească sau să discute cu cineva, dar Joachim Low şi Oliver Bierhoff m-au susţinut. Pentru Grindel şi susţinătorii săi, atunci când câştigăm sunt german, atunci când pierdem sunt imigrant. Asta pentru că, deşi plătesc taxe în Germania, fac donaţii pentru şcolile germane şi am câştigat Cupa Mondială cu Germania, în 2014, încă nu sunt acceptat în societate. Sunt tratat ca fiind ‘diferit’. Prietenilor mei Lukas Podolski şi Miroslav Klose nu li se spune niciodată că sunt german-polonezi. De ce sunt eu german-turc? Pentru că este vorba de Turcia? Pentru că sunt musulman? M-am născut şi am studiat în Germania, de ce nu acceptă oamenii să sunt german?”.

Ozil s-a plâns că şi alţi germani împărtăşesc părerea lui Grindel, între aceştia numărându-se politicieni şi oameni de cultură. “Folosirea discriminării ca unealtă pentru propagandă politică este ceva ce ar trebui să atragă demisia persoanelor respective. Acele persoane au folosit fotografia mea cu preşedintele Erdogan pentru a-şi exprima opiniile rasiste, ceea ce este un pericol pentru societate. Nici nu vreau să vorbesc despre mailurile pline de ură, ameninţările prin telefon şi comentariile de pe reţelele de socializare. Toate reprezintă o Germanie a trecutului, o Germanie care nu este deschisă altor culturi şi o Germanie de care nu sunt mândru. Sunt încrezător că mulţi germani demni, care sunt adepţii unei societăţi deschise, sunt de acord cu mine”.

“Felul în care am fost tratat de DFB şi de mulţi alţii mă face să nu îmi mai doresc să port tricoul naţionalei Germaniei. Mă simt nedorit şi cred că tot ce am realizat de la debutul în naţională, în 2009, a fost uitat. Cu inima grea şi după ce am reflectat mult, din cauza evenimentelor recente, nu voi mai juca pentru naţionala Germaniei atât timp cât am sentimental că există rasism şi lipsă de respect. Obişnuiam să port tricoul naţionalei cu mândrie şi încântare, acum nu mai este aşa. Decizia a fost extrem de dificilă, pentru că am dat mereu totul pentru colegii mei, pentru staful tehnic şi pentru oamenii buni ai Germaniei. Însă atunci când oficiali DFB de rang înalt mă tratează aşa cum au făcut-o, nu respectă rădăcinile mele şi mă transformă cu egoism în propagandă politică, nu se mai poate. Nu pentur asta joc fotbal şi nu voi sta indiferent. Rasismul nu ar trebui să fie acceptat niciodată”, şi-a încheiat Ozil mesajul de pe Twitter.

Mesul Ozil a evoluat pentru naţionala Germaniei în 92 de meciuri, în perioada 2009-2018, şi a marcat 23 de goluri.