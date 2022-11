Metallica anunţă un nou turneu şi album în 2023

Viitorul turneu european şi nord-american al formaţiei Metallica, care va promova noul album „72 Seasons”, va începe în aprilie 2023 în Amsterdam şi se va încheia în Ciudad de Mexico, în septembrie 2024, unde muzicienii vor susţine patru concerte, scrie agenţia efe, potrivit news.ro.

Potrivit site-ului formaţiei, pe 14 aprilie 2023 va fi lansat noul disc cu 12 melodii, al 12-lea album de studio din carieră, care apare la şase ani de la cel anterior, „Hardwired... To Self Destruct”.

Albumul este produs de Greg Fidelman împreună cu membrii formaţiei Lars Ulrich şi James Hetfield. Primul single de pe acest disc, „Lux Aeterna”, poate fi ascultat deja pe platforme digitale.

Repertoriul va fi completat de „Shadows Follow”, „Screaming Suicide”, „Sleepwalk My Life Away”, „You Must Burn!”, „Crown of Barbed Wire”, „Chasing Light”, „If Darkness Had a Son”, „Too Far Gone?”, „Room of Mirrors” şi „Inamorata”.

M72 Tour va cuprinde 18 concerte în 9 oraşe europene şi 24 de show-uri pe continentul nord-american în 12 oraşe.

M72 World Tour va începe pe 27 şi 29 aprilie 2023 la Amsterdam şi va ajunge în alte 22 de oraşe, între care Madrid, pe 12 şi 14 iulie 2024. La Paris (17 şi 19 mai 2023), Hamburg (26 şi 28 mai 2023), Munchen (24 şi 26 mai 2024) sau Chicago (9 şi 11 august 2024) sunt alte date de turneu, înainte de concertele din Mexic.

Un procent din încasări va merge către Fundaţia Metallica „All Within My Hands”, al cărei scop este de a contribui la crearea unor comunităţi durabile bazate pe educaţie şi lupta împotriva foametei.

M72 World Tour va prezenta o nouă scenografie a „Metallica Snake Pit”, un spaţiu din centrul scenei unde spectatorii se pot bucura atât de spectacol, cât şi de sunet.

Biletele vor fi puse în vânzare, în regim pre-sale, pe 30 noiembrie.