Meteorologii au emis avertizare COD GALBEN pentru 17 județe

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, avertizări Cod galben de intensificări ale vântului și ceață în 17 județe. În zona de munte a judeţelor Caraş-Severin și Hunedoara se anunță rafale de 100 km/h.

Meteorologii anunță, până la ora 9:00, în mai multe localități din județul Maramureş ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 de metri, informează Mediafax.

Tot până la ora 9:00, zona de munte a județelor Caraş-Severin și Hunedoara se află sub alertă Cod galben de vânt puternic, cu rafale de 90-100 km/h și ninsoare.

Mai multe localități din județele Bacău, Botoşani, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi, Suceava și Vaslui sunt, până la ora 8:00, sub avertizare de ceață care va determina scăderea vizibilității sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.

O altă alertă nowcasting vizează localități din Brăila, Ialomiţa, Buzău, Călăraşi și Ilfov, anunțând până la ora 8.00 ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 de metri.

Sub Cod galben de ceață densă sunt, până la ora 8:00, și mai multe localități din județul Harghita.