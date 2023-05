'Mi-a făcut plăcere să le ascult țipetele. Îmi pare rău că nu i-am omorât pe toți' - Detalii înfiorătoare despre masacrul de la Belgrad

Elevul de 13 ani al școlii primare „Vladislav Ribnikar” din Vračar, autor al masacrului din Belgrad, a uluit cu declarațiile sale cu sânge rece după masacru, notează cotidianul belgrăden Kurir.

Îmi pare rău că nu i-am ucis pe toți studenții de pe listă! Am vrut să mă întorc și să-i ucid pe toți, dar mi-a căzut rucsacul cu cocktailuri Molotov în curte și nu am putut.

După cum anunță neoficial Kurir, acest lucru a fost declarat de un băiat (13 ani), care este suspectat de cel mai grav masacru din Serbia, într-o conversație cu lucrătorii Centrului de Asistență Socială (CZSR) . Să vă reamintim că un elev de clasa a VII-a a Școlii Elementare „Vladislav Ribnikar” din Vračar, Belgrad, a intrat în școală miercuri la ora 8:40 înarmat cu pistoale și cocktail-uri Molotov.

El l-a ucis pe Dragan Vlahović, gardianul școlii, și opt elevi, șapte fete și un băiat, în timp ce a rănit șase copii, precum și un profesor de istorie. Apoi a sunat el însuși poliția din curtea școlii, s-a prezentat pe nume, a povestit ce a făcut și i-a rugat să vină să-l ia. „Sunt psihopat, a trebuit să mă liniștesc”, a spus el, iar apoi a fost arestat.

Potrivit unei surse, în timp ce băiatul vorbea cu răceală, fără nicio urmă de remuşcare sau empatie pentru victime, despre modul în care pregătea crima de mult timp, precum şi cum a pus la punct planul şi de ce, lucrătorii CZSR. nu și-au putut ascunde uimirea.

- Nu s-au simțit bine în timp ce îl ascultau - spune sursa Kurir. După cum continuă să explice, a fost deosebit de înfiorător când băiatul a spus „că nici măcar nu-i pare rău pentru colegii săi uciși”.

- Mi-a făcut plăcere să le ascult țipetele. Îmi pare rău că nu i-am omorât pe toți cei de pe listă, dar când am ieșit în curte să schimb cartușul, am căzut din rucsac cu cocktail-uri Molotov și am vrut să le arunc, astfel încât poliția nu a putut intra în școală până nu am terminat ceea ce am început. Apoi am intrat în panică și mi-am dat seama că cel mai bun lucru de făcut a fost să sun la poliție. Am pus pistolul jos și am sunat - ar fi descris crima în detaliu.

Ceea ce i-a șocat în mod deosebit pe lucrătorii CZSR în timpul convorbirii cu minorul a fost că acesta a recunoscut practic că i-a plăcut cumva crima, că nu doar că a plănuit-o în mod conștient, ci și-a dorit-o.

- Băiatul a recunoscut că a urmărit des filme polițiste, seriale, dar și documentare despre crime în masă, chiar și cele din școli. A fost deosebit de obsedat de documentarul „American Tragedy”, care arată cum suferă mamele victimelor, dar și cum suferă mama ucigașului din cauza a ceea ce a făcut copilul ei. El a vizionat acel documentar de mai multe ori și a identificat-o pe mama criminalului cu propria sa mamă – sursa Kurir spune:

- A echivalat-o pe mama ucigașului din filmul documentar cu a lui, pentru că credea că „nu are nicio simpatie pentru problemele lui”. De fapt, el a vrut ca mamele prietenilor săi uciși să sufere, dar și mama lui. El a văzut acea suferință, precum și strigătele copiilor înspăimântați și răniți, ca pe un fel de compensare pentru durerea sa psihică.

Sursa noastră mai spune că băiatul credea că are o problemă cu societatea și cu mediul, adică că suferă pentru că a fost ostracizat și respins de societate.

- El nu a fost o victimă a violenței fizice și întrebarea este dacă a fost victima unei alte forme de violență între egali. Avea un sentiment personal că copiii de la școală nu vor să stea cu el, iar mama sa nu și-a dat seama și nu a înțeles asta – precizează sursa și adaugă că băiatul a tras între cinci și opt focuri de armă în fiecare dintre victimele sale.

- Nu a împușcat la întâmplare, a împușcat țintit pentru a ucide. În timpul anchetei, în școală au fost găsite în total 57 de carcase de obuze și șase gloanțe – potrivit sursei.

Nu poate merge la închisoare

Interlocutorul cotidianului Kurir mai spune că băiatul a plănuit atât de bine acest masacru încât a ținut cont chiar de vârsta lui. Și anume, după arestare, polițiștii au confiscat telefonul băiatului, precum și calculatoare.

- A petrecut zile întregi cercetând codul penal pe Google, adică care este limita de vârstă pentru a intra în închisoare. De aceea a ales în mod deliberat acest moment pentru atac, pentru că și-a dat seama că copiii sub 14 ani nu merg la închisoare. Practic, s-a grăbit să comită infracțiunea la vârsta de 14 ani, adică în iulie, pentru a nu putea fi urmărit penal – ne explică sursa și notează că băiatul a fost internat într-o clinică de psihiatrie.