MIȘCAREA DE ULTIMĂ ORĂ a cehului care a luat ProTv și a altor investitori - Ce tratative se duc la București pentru preluarea altei companii

Fondul de investiţii PPF Group, controlat de cel mai bogat om de afaceri din Cehia, miliardarul Petr Kellner, care a preluat recent proprietarul Pro TV, şi grupul de telecomunicaţii şi media United Group, fondat de sârbul Dragan Solak şi al cărui pachet majoritar de acţiuni a fost preluat în urmă cu un an de fondul britanic de investiţii BC Partners, şi cu o finanţare americană, cu grecul Nikos Stathopoulos în poziţia de Managing Partner, au venit la Bucureşti pentru preluarea activelor Telekom România, conform informaţiilor Profit.ro, potrivit NEWS.ro.

Cele două mari grupuri şi-au exprimat interesul pentru Telekom România în condiţiile în care, în ultimele luni, discuţiile au fost între Deutsche Telekom, pe de-o parte, şi Orange şi RCS&RDS, pe de altă parte. Ambele grupuri au legături, directe sau indirecte, cu Rusia.

Conform surselor Profit.ro, înainte de a declanşa discuţiile din Bucureşti, CEO-ul grec Nikos Stathopoulos a mers în Serbia, la Belgrad - de unde provine fondatorul United Group - pentru o discuţie cu premierul sârb Ana Brnabic, dar şi cu reprezentanţi ai ambasadei Germaniei, Greciei (ţările companiilor care controlează Telekom) şi SUA, prezentând acestora strategia de extindere a companiei în regiune, inclusiv în România.

Telekom România Mobile Communications este al treilea jucător local de telefonie mobilă, acţionarii operatorului fiind grupul OTE (Grecia) – 69,99% şi Telekom România Communications (fost Romtelecom) – 29,99%, controlat la rândul său de OTE – 54,01% şi Ministerul Comunicaţiilor – 45,99%. Principalul acţionar al OTE este grupul Deutsche Telekom (Germania), cu o participaţie de 46%. United Group este fondat în Serbia, dar are astăzi sediul la Amsterdam, Olanda.

Fondul PPF deţine active în valoare de peste 45 miliarde euro şi este controlat de cel mai bogat om de afaceri din Cehia, miliardarul Petr Kellner (55 de ani), creditat la acest moment de Forbes cu o avere de 15,5 miliarde dolari.

Petr Kellner are deja afaceri în România, prin intermediul PPF, în principal în domeniul imobiliar, el cumpărând sediul ING Bank şi complexul Metropolis Center, ambele din Bucureşti. În paralel, Petr Kellner are legături extrem de strânse cu piaţa rusă, dar şi cu China, potrivit presei locale şi internaţionale, citate recent de G4Media.

Astfel, companiile controlate de Kellner prin intermediul fondului PPF au avut legături puternice de afaceri în Rusia, de la operaţiuni de creditare (prin Home Credit), la comerţ (prin lanţul de retail online Eldorado, vândut în 2016) şi minerit (Polymetal).

Conform sursei citate, într-un studiu publicat în 2019 la editura Routledge despre influenţa Rusiei în Europa de Est, activistul bulgar pentru democraţie Ognian Shentov, preşedintele Center for the Study of Democracy, arăta că Petr Kellner este un ”activ militant pentru reorientarea geopolitică a Cehiei spre Rusia, chiar şi după anexarea ilegală a Crimeei şi invazia din Estul Ucrainei”, dar şi pentru ridicarea sancţiunilor economice impuse Moscovei de UE.

Shentov arată în studiul citat că, potrivit unor surse din media, biografia lui Kellner este strâns legată de comerţul exterior al Cehoslovaciei comuniste, un domeniu dominat de fostele servicii secrete.

De asemenea, un articol de opinie publicat de Forbes în 2014 despre schimbarea de direcţie geopolitică a Cehiei arăta că Petr Kellner este ”un avocat al unei cooperări mai adânci cu Rusia”. De altfel, într-un interviu din 2012 în presa din Cehia, Kellner a spus că este în favoarea realegerii lui Vladimir Putin pentru un nou mandat de preşedinte al Rusiei.

În acelaşi interviu, el spunea că gradul de corupţie din Cehia (stat membru UE şi NATO) este mai mare decât în Rusia, unde el avea afaceri cifrate la miliarde de dolari. Studiul ”The Kremlin Playbook” publicat de think-tank-ul american Center for Strategic and International Studies (CSIS) în 2019 îl descrie pe Kellner drept un om de afaceri cu legături economice în Rusia care gravitează în jurul înaltelor cercuri politice din Cehia.