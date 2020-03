"Mi-e dor de țara mea, dar deocamdată viitorul meu este aici" - povestea unei românce

Publicatia spaniola: diariopalentino.es, relateaza povestea unei romance din Baia Mare, Judetul Maramures, aceasta povesteste ca:

"Am venit în Spania în iunie 2008. Tatăl meu lucra aici și ideea mea era să mă bucur de vacanță. Până la urmă, am găsit un loc de muncă și am rămas ”, spune tânăra, care are și mama și fratele ei în orașul galician. În tot acest timp, Andreea Alexandru a lucrat în diferite hoteluri și a avut timp să găsească dragoste: un alt tânăr român cu care s-a căsătorit recent.

«Sunt încântata de viața mea în Aguilar. Aici l-am cunoscut pe soțul meu, am o fată frumoasă și oamenii au fost întotdeauna buni cu mine. Adevărul este că profită de această ocazie pentru a mulțumi tuturor ”, continuă această tânără româncă, titreaza publicatia.

„Îmi aduc aminte de prietenii mei, de casa mea, de toate, mi-ar plăcea să mă întorc, este normal, dar chiar acum nu s-ar putea”, explică Andreea Alexandru.