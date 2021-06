Michel Platini va fi reprezentantul Franţei în Sindicatul mondial al jucătorilor (FIFPro)

Francezul Michel Platini, liber să-şi reia funcţiile în fotbal după o suspendare de patru ani, care a expirat la finele lui 2019, va deveni reprezentantul francez în consiliul de administraţie al Sindicatului mondial al jucătorilor, FIFPro, au anunţat surse din anturajul fostului preşedinte al UEFA, citate de AFP, potrivit Agerpres.

Platini urmează să preia noua sa funcţie în cursul lunii noiembrie, a precizat aceeaşi sursă, confirmând o informaţie difuzată de cotidianul L'Equipe.

Această numire, dacă se va confirma, urmează să marcheze revenirea fostului căpitan al selecţionatei Franţei în instanţele sportului cu balonul rotund, la şase ani după îndepărtarea sa de la conducerea Uniunii europene de fotbal, în 2018, şi suspendarea din fotbalul mondial, dictată împotriva sa de FIFA.

Citește și: Contra-informațiile militare MOBILIZATE în cazul ASASINATULUI din Vest



"Asta mă face foarte fericit. Am spus întotdeauna că doresc să revin acolo unde aş putea fi de folos. Am spus, de asemenea, întotdeauna că fotbalul aparţine jucătorilor şi suporterilor. Voi reveni printre ai mei, jucătorii, pentru ca locul lor să fie pe deplin apărat şi recunoscut, şi mai ales construind împreună cu ei viitorul acestui sport", a comentat Platini, într-o declaraţie transmisă AFP.



Intrarea lui Platini în cadrul FIFPro est susţinută de actualul preşedinte al sindicatului, francezul Philippe Piat (78 ani), care intenţionează să renunţe la rolul său în noiembrie.



"Am decis să nu mai fiu reprezentantul Franţei în Board-ul FIFPro (unde Franţa dispune de un membru de drept - n.red.). Şi doresc ca Michel Platini să ocupe locul meu ca reprezentant al UNEP (sindicatul fotbaliştilor profesionişti francezi)", a declarat Piat pentru L'Equipe.



Michel Platini, în vârstă de 65 ani, a fost suspendat în 2015 din toate activităţile legate de fotbal, după ce a primit 2 milioane de franci elveţieni (1,8 milioane euro) din partea FIFA, în 2011, transferul sumei fiind validat de preşedinte de atunci al forului mondial, Sepp Blatter, fără un contract scris.



Această afacere a făcut obiectul unei proceduri juridice în Elveţia pentru "gestiune neloială", "abuz de încredere" şi "escrocherie", Blatter şi Platini asigurând la rândul lor că a fost vorba doar de o plată pentru munca de consilier depusă de francez între 1999 şi 2002.



Platini a văzut, însă, în această afacere un "complot" destinat să-l împiedice să ajungă la preşedinţia FIFA, post care a fost ocupat în final de Gianni Infantino. El a decis să contraatace în 2018, printr-o plângere pentru "denunţ calomnios" şi "conspiraţie".