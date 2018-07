Michelle Williams, internată într-o clinică de psihiatrie

Cântăreața americană Michelle Williams, devenită celebră ca membră a trupei Destiny's Child, alături de Beyonce și Kelly Rowland, a fost internată într-o clinică de psihiatrie din apropiere de Los Angeles, potrivit tmz.com, scrie Mediafax.

Surse apropiate artistei au declarat pentru tmz.com că aceasta suferă de o depresie severă.

De altfel, Michelle Williams a declarat într-un interviu acordat anul trecut că se luptă de mult timp cu această boală.

În aprilie, după mulți ani, Williams s-a reunit cu fostele sale colege, Beyonce și Kelly Rowland, pentru a susține un recital la festivalul american Coachella.

De-a lungul anilor, cele trei artiste au mai susținut recitaluri, așa cum au făcut-o la gala Super Bowl din 2013.

Grupul Destiny's Child s-a format în anul 1990, în Texas, din componenţa iniţială făcând parte Beyonce Knowles, Kelly Rowland, LaTavia Roberson şi LeToya Luckett. Primul album al trupei a fost lansat în 1998. Un an mai târziu, cu albumul "The Writings on the Wall", grupul a început să devină cunoscut. Succesul a venit, însă, odată cu transformarea Destiny's Child în trio - Kelly Rowland, Beyonce şi Michelle Williams.

Trupa şi-a anunţat despărţirea în 2002, reunindu-se doi ani mai târziu pentru lansarea unui album de studio şi a rămas activă până în 2006. Ulterior, cele trei artiste s-au dedicat exclusiv proiectelor solo.

Nominalizată de 14 ori la Grammy, trupa a fost recompensată cu trei astfel de trofee.