Spectacol TOTAL, cu mici şi bere la sediul PSD: Liviu Dragnea, faţă în faţă cu taximetristul din Galaţi care i-a comentat pe Facebook (VIDEO)

Luni după-amiază, la sediul PSD, are loc aşteptata întâlnire dintre Liviu Dragnea şi taximetristul din Galaţi care a pierdut un pariu cu liderul PSD pe Facebook.

Bogdan Lungu, un taximetrist din Galaţi, a afirmat săptămâna trecută, într-un comentariu pe pagina de Facebook a liderului PSD, că îi va oferi acestuia "o navetă de bere" dacă demonstrează că este într-adevăr el cel care răspunde comentariilor, nu o persoană din echipa sa. Liviu Dragnea a publicat un "selfie" şi l-a chemat pe gălăţean la sediul PSD, luni, la ora 17.00.

La sosire, Bogdan Lungu a afirmat că nu l-a votat pe Dragnea şi nu va vota niciodată cu PSD. Acesta a refuzat să mănânce micii oferiţi de Liviu Dragnea. Micii au fost aduşi de la ferma fiului preşedintelui PSD.

"Eu mă ţin de cuvânt. Dar bănuiesc că nu o sa o bem doar noi doi că du-aia nu ne mai înţelegem. Îi transmit să se ţină de cuvânt, dar nu în stilul în care a făcut-o până acum, atât dumnealui, cât şi Guvernul şi toată lumea. Au promis autostrăzi? Au promis dublăride salarii? Dublări de salarii înseamnă 100%, nu 40%. Am o lista. Nu se ţine de cuvânt. Nu mănânc de la dumnealui. Mie pomana nici aia electorală nu imi place. Nu am pomenit de mici sau altele", a spus gălăţeanul, potrivit Mediafax.

Întrebat dacă o să bea o bere cu Liviu Dragnea, bărbatul a răspuns: "Sigur, chiar îmi e sete că vin de departe. Eu am timp." "Am fost la proteste. Am fost şi cu copiii", a mai spus internautul. Bărbatul este taximetrist şi susţine că şi-a amânat concediul pentru a veni la întâlnirea cu liderul PSD.

După ce Liviu Dragnea a oferit mici celor prezenţi, liderul PSD s-a aştezat faţă în faţă la masă cu taximetristul gălăţean. Cei doi au discutat despre taximetrie, dar şi despre promisiunile electorale ale PSD.