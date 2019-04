Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, mesaj din spital: Mă simt mult mai bine acum şi întremat

Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, a transmis vineri seară un mesaj de mulţumire pentru gândurile bune primite în ultima săptămână şi a spus că se simte „mult mai bine”, potrivit news.ro.

În mesajul publicat pe contul lui de Facebook, Jagger a transmis: „Mulţumesc tuturor pentru mesajele de susţinere, mă simt mult mai bine acum şi întremat şi mulţumesc enorm întregii echipe a spitalului pentru că a făcut o treabă superbă”.

Jagger, în vârstă de 75 de ani, a fost supus, săptămâna aceasta, la un spital din New York, unei intervenţii minim invazive la inimă pentru înlocuirea unei valve.

Pe 30 martie, trupa britanică a anunţat pe contul de Facebook, fără a da detalii, că este nevoită să reprogrameze turneul nord-american, deoarece solistul este nevoit să urmeze tratament.

The Rolling Stones, înfiinţată la Londra în 1962, este una dintre cele mai apreciate formaţii rock din lume. Până în prezent, grupul britanic a lansat 30 albume de studio, care au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de copii pe plan mondial. Între discurile de referinţă se numără „Their Satanic Majesties Request” (1967), „Beggars Banquet” (1968), „Let It Bleed” (1969), „Sticky Fingers” (1971), „Exile on Main St” (1972), „It's Only Rock 'n Roll” (1974), „Tattoo You” (1981), „Steel Wheels” (1989), „Voodoo Lounge” (1994) şi „Bridges to Babylon” (1997). În prezent, grupul este format din Mick Jagger (voce, chitară), Keith Richards (chitară, voce), Charlie Watts (tobe) şi Ronnie Wood (chitară). Grupul britanic a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1989.