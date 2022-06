Microsoft caută peste 350 de specialiști IT în România pentru echipele Microsoft Development Center

Compania Microsoft caută peste 350 de specialiști IT pentru echipele Microsoft Development Center.

Compania caută Ingineri Software, indiferent de nivelul de senioritate, care să proiecteze și să implementeze scenarii pentru diversele verticale ale companiei și ale clienților, precum și Product Managers cu experiență în ciclul de viață al produselor software, de la nivel mediu până la un nivel ridicat de senioritate, care să definească și să gestioneze caracteristicile specifice ale unui produs, să asigure alinierea cerințelor între toți participanții implicați într-un proiect și să colaboreze îndeaproape cu echipele de Software Engineers din procesul de dezvoltare, potrivit Mediafax.

România se situează peste media europeană la procentul de absolvenți în știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM). Peste 43% din studenții din România sunt absolvenți ai unor facultăți tehnice, în condițiile în care media europeană este de 30%. În plus, anual, aproape 10.000 de specialiști în domeniul IT, inclusiv în platforme de tip Cloud, ies de pe băncile facultăților. Cei peste 200.000 de dezvoltatori de software prezenți în România situează țara noastră pe locul 6 în lume din perspectiva numărului de profesioniști IT certificați pe cap de locuitor, în fața unor țări precum SUA sau India, unde se află unele dintre cele mai importante Centre de dezvoltare și inovare ale Microsoft.

În prezent, sunt peste 1.800 de persoane care lucrează pentru Microsoft în România, dintre care peste 200 în cadrul Microsoft Development Center. În contextul dezvoltării accelerate de soluții tehnologice, cu impact asupra transformării digitale, Microsoft și-a propus să-și mărească echipa cu peste 500 de persoane până la finalul acestui an. Din acest total, peste 350 de noi poziții sunt destinate specialiștilor și tinerilor pregătiți în domeniul dezvoltării de software în vederea extinderii echipelor Microsoft Development Center pe plan local, dar mai ales regional.