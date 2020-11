Microsoft România, vector al transformării digitale în sectorul guvernamental

Microsoft România a implementat cu succes soluții tehnologice inovatoare la nivelul instituțiilor guvernamentale din România, care au înlesnit atât desfășurarea activității și optimizarea proceselor acestora, cât și comunicarea insitituțională.

Microsoft susține ideea potrivit căreia organizațiile care au înțeles beneficiile, și totodată necesitatea transformării digitale (atât la nivelul proceselor operaționale, cât și în ceea ce privește îmbunătățirea competențelor digitale ale angajaților), sunt și cele care vor rezista de-a lungul timpului, vor fi mai profitabile, mai competitive și vor avea succes.

Demersurile Microsoft România se înscriu strategiei globale prin care compania își propune să devină un partener de încredere al organizațiilor care vor ca, prin tehnologie și inovație, să devină mai productive, să-și consolideze poziția pe piață și să-și îmbunătățească relațiile cu partenerii și clienții.

În acest sens, compania dezvoltă constant inovații și noi soluții tehnologice adaptabile oricărei organizații (privată sau publică, guvernamentală sau non-guvernamentală), cu scopul de a le ajuta să se raporteze și să se adapteze la dinamica tendințelor economice globale.

Transformarea digitală este un subiect asupra căruia tot mai multe guverne își îndreaptă atenția, întrucât acest lucru le poate ajuta să devină mai eficiente și să gestioneze mai bine relația cu cetățenii. În plus, potrivit datelor globale ale Microsoft, încrederea cetățenilor în instituțiile de stat crește proporțional cu gradul de digitalizare a acestora.

La nivelul României, instituțiile publice s-au bucurat încă de la implementare de o optimizare a proceselor pe care le derulau, reușind astfel să crească și nivelul de productivitate. Beneficiile implementării soluțiilor tehnologice în diferite organizații publice din România au devenit tot mai evidente, pe măsură ce acestea se vedeau nevoite să își transfere activitățile în întregime în mediul virtual, ca o consecință a actualelor restricții de natură socială, și nu numai.

ANRE, CERT-RO sau AFIR sunt doar câteva dintre instituțiile publice din România care au înțeles importanța digitalizării și au decis să răspundă presiunii impuse de pandemia COVID-19 cu sprijinul Microsoft România.

Fie că au optat pentru o singură tehnologie dezvoltată de companie, fie că au ales să investească în integrarea mai multor soluții, ca parte a unor procese interne ample de digitalizare, entitățile din sectorul guvernamental din România au reușit să-și optimizeze activitățile și să-și gestioneze mai ușor procesele cu ajutorul tehnologiei.

ANRE

Una dintre primele instituții care și-a îndreptat atenția spre tehnologia Microsoft este Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Fiind responsabilă cu aprobarea şi monitorizarea aplicării reglementărilor vizând unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei românești (domeniul şi piaţa energiei), necesitatea transformării digitale a instituției devenea tot mai pregnantă.

Astfel, în urmă cu aproximativ doi ani, ANRE a decis să treacă la utilizarea platfomei Azure AD, dezvoltând aplicații scalabile pentru a-și gestiona mai ușor activitatea. De asemenea, la începutul anului curent, Autoritatea a integrat platforma Teams, aceasta devenind unul dintre principalele instrumente de comunicare internă.

Specialiștii IT din cadrul ANRE au făcut o radiografie a utilizării acestor soluții: “La ANRE, am început un proces de digitalizare accelerată din 2018. Am pregătit terenul pentru o infrastructură hibridă (on-prem și cloud). Am plecat de la managementul identităților și, având deja o infrastructură Microsoft, decizia de a folosi Azure AD a fost naturală. Am reușit să implementăm și să administrăm în siguranță aplicații scalabile, atât pe infrastructura locală, cât și în cloud, chiar dacă în momentul de față majoritatea aplicațiilor sunt on-prem. Chiar în luna martie, la începutul pandemiei, folosind deja Microsoft Office 365 și având configurat Azure AD, am reușit să implementăm Teams pentru toți utilizatorii din cadrul instituției într-o singură zi. Gradul de adopție a soluției de către utilizatori a fost unul ridicat. S-au creat echipe, au început să lucreze colaborativ, chiar înainte ca noi, cei de la IT, să avem timp să explicăm toate aceste funcționalități. Pe scurt, a devenit instrumentul principal de comunicare intern, pe lângă e-mail. La momentul de față, folosind Microsoft Teams, utilizatorii ANRE efectuează mii de apeluri lunar, sute de ședințe de lucru, toate online. Am reușit diverse integrări cu aplicații interne”.

Următorul obiectiv al ANRE, în ceea ce privește digitalizarea, vizează îmbunătățirea procesului de colectare a datelor. Instituția și-a propus ca la finalul acestui proces, interacțiunea cu cetățenii și operatorii economici să se realizeze mai ușor decât în prezent: “Pe viitor, vrem să continuăm acest proces prin digitalizarea și standardizarea colectării de date. Pentru îndeplinirea obligațiilor instituționale, ANRE colectează o multitudine de date din peste 1200 de surse. Am început deja schimbarea/integrarea tuturor soft-urilor din zona de «core business» în cadrul unui proiect major. La finalizare, ne dorim ca cetățenii si operatorii economici să aibă posibilitatea să interacționeze cu instituția noastră ușor, prin intermediul aplicațiilor web”.

CERT-RO

O altă entitate din sectorul guvernamental care pășește în direcția transformării tehnologice, pentru a se adapta mai ușor la situația actuală, este Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO).

Utilizând platforma Microsoft Teams, ediția de anul acesta a conferinței CERTCON s-a defășurat în întregime în mediul online.

De asemenea, reprezentanții instituției spun că noile soluții implementate au optimizat modul în care CERT-RO răspunde solicitărilor și incidentelor de securitate: “Modul în care CERT s-a adaptat la situatia curentă din perspectiva modului de lucru intern, dar și a cooperării cu instituții și entități externe se bazează pe utilizarea tehnologiei și a limitării interacțiunii directe pe cât posibil, dar fără a impune limitări ce pot duce la o blocare a activității zilnice.

Un exemplu relevant este modul în care CERT a organizat ediția de anul acesta a conferinței CERTCON - The New Global Challenges in Cyber Security. Întreaga conferință a avut loc online, folosind platforma Microsoft Teams. Modul de organizare și managementul tuturor sesiunilor s-a raportat la 6 sesiuni simultane cu aproximativ 100 de speakeri, evenimentul debutând cu un eveniment live cu peste 400 de participanți. De asemenea, un punct important este modul de lucru colaborativ la distanță, care a ajutat la susținerea activității și a modului în care CERT răspunde solicitărilor și incidentelor de securitate”.

AFIR

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) este principala agenție guvernamentală care sprijină fermierii și companiile românești să acceseze subvenții și, în medie, două miliarde de Euro anual din finanțarea Uniunii Europene (UE) pentru proiecte de dezvoltare rurală. Totodată, AFIR este și agenția guvernamentală cu cea mai mare rată de absorbție a fondurilor UE.

În trecut, un sistem de prognozare internă pentru gestionarea proiectelor de finanțare necesita multă muncă manuală din partea angajaților instituției, întregul proces fiind unul foarte lent și inexact. Însă, situația s-a schimbat complet odată ce AFIR a început să utilizeze Inteligența Artificială alimentată de Microsoft Azure.

Specialiștii IT din cadrul AFIR spun că, prin implementarea soluțiilor din Azure, Agenția a dorit să sporească precizia cheltuielilor și a previziunilor de finanțare, atât pentru a-și ajuta mai bine utilizatorii, cât și pentru a-și spori propria eficiență operațională. Potrivit acestora, durata de realizare a unui raport cu previziuni de cheltuieli și finanțare a scăzut, astfel, de la zece zile, la zece minute, având și o precizie mult mai mare.

Experții AFIR au precizat: “Utilizarea unui mecanism de predicție de plată bazat pe Inteligența Artificială ne oferă multe îmbunătățiri, în special atunci când vorbim despre precizia prognozei. În vremea în care procesul era manual, a existat un număr mare de erori care au afectat exactitatea raportului, dar predicția bazată pe inteligența artificială a eliminat aceste riscuri. Exactitatea previziunilor a crescut până la 80% în 25.000 de proiecte pentru gestionarea eficientă a finanțării subvențiilor”.

În ultimii 40 de ani, Microsoft a colaborat cu agenții și autorități locale, regionale și federale din întreaga lume, sprijinind mii de organizații în procesul de digitalizare.