Mihaela Mihai și-a prelungit contractul cu CSM Bucureşti

Vicecampioana CSM Bucureşti a anunţat, duminică, prelungirea pe trei ani a contractului cu Mihaela Mihai, ”mezina” lotului antrenat de Adrian Vasile, scrie news.ro.

”Mihaela Mihai este primul produs 100% al CSM Bucureşti! A ajuns la centrul de copii şi juniori al clubului pe când avea doar 9 ani, a parcurs toate etapele dezvoltării în timpul junioratului şi a atras atenţia multor echipe din Liga Florilor! A fost convocată deja la prima reprezentativă a României şi a participat la Campionatul European din luna noiembrie, iar noi suntem fericiţi să vă anunţăm că Mihaela Mihai va continua pe extrema dreaptă a echipei noastre pentru încă 3 ani!”, a transmis CSM Bucureşti.

Mihaela Mihai va împlini 18 ani în 15 decembrie.

”Mă bucur foarte mult să continui la CSM Bucureşti, locul unde am crescut şi m-am format ca jucătoare. Sunt mândră că am şansa de a mă antrena şi de a evolua în teren alături de jucătoare de înaltă valoare, dar în acelaşi timp mă obligă să muncesc cu mai multă ambiţie şi determinare ca să pot ajunge la un nivel înalt in cariera mea”, este declaraţia handbalistei după semnarea contractului.