Mihaela Popa, prim-vicepreşedintele CEC Bank: 'Agricultura este primul domeniu cu potenţial de creştere în acest an'

Agricultura este domeniul cu cel mai mare potenţial de creştere în acest an, dar are nevoie de investiţii pentru sporirea productivităţii, a declarat, joi, prim-vicepreşedintele CEC Bank, Mihaela Popa, în cadrul unei videoconferinţe privind cele mai mari companii din România.

"Există domenii potenţiale de creştere în acest an şi aş veni în primul rând pe agricultură. România are resurse importante - terenuri agricole, populaţie în mediul rural, dar activităţile sunt concentrate preponderent spre zona de producţie de materie primă, iar productivitatea este mult mai mică. Aici există un potenţial ridicat de creştere, prin recuperarea decalajelor de productivitate, însă e adevărat că trebuie făcute cu nevoi esenţiale de investiţii", a afirmat Mihaela Popa, potrivit agerpres.ro.

De asemenea, reprezentantul CEC Bank a apreciat că IT-ul şi construcţiile sunt alte domenii care se vor dezvolta în anul curent.

"Aş putea spune şi despre serviciile IT; digitalizarea este o tendinţă despre care s-a discutat mult în 20 de ani, iar în ultima perioadă a pandemiei s-a accelerat acest proces. Construcţiile, zona de logistica este în plină dezvoltare, există în continuare cerere de investiţii în acest domeniu", a menţionat Mihaela Popa.

Pe de altă parte, prim-vicepreşedintele CEC Bank a subliniat că beneficiul principal adus de pandemie pentru CEC Bank a fost digitalizarea.

"Într-un singur cuvânt, digitalizarea a fost cel mai important beneficiu adus de pandemie. CEC Bank a suferit de un decalaj tehnologic, cu toate că strategia noastră aprobată încă din 2019 prevedea modernizarea băncii, inclusiv investiţii în zona IT. Dar pandemia ne-a forţat să accelerăm acest proces de informatizare: într-un singur an cred că am făcut realizări cât în 3-5 ani pe zona de digitalizare. Am informatizat o parte din fluxurile interne, foarte importante la acest moment, însă schimbări vizibile s-au făcut şi extern - am lansat conturi online pentru persoane fizice, credite de nevoi personale online şi în continuare urmează unele produse adresate special IMM-urilor, prin care se vor face credite on-line", a explicat Mihaela Popa.

Aceasta a participat joi la videoconferinţa ZF "Top 1.000 cele mai mari companii din România. Pulsul economiei".