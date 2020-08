Mihai Chirica: 'Mi-am depus calitatea de om politic la mezat, dacă ceea ce am promis nu se întâmplă'

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, desemnat candidat din partea PNL pentru un nou mandat, a declarat vineri că este dispus să treacă în "latura civilă" şi să renunţe la cariera politică dacă în 2024 ieşenii vor fi nemulţumiţi.

Edilul ieşean a făcut această declaraţie în cadrul unei conferinţe de presă, eveniment la care au fost prezenţi vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, şi ministrul Mediului, Costel Alexe, care este şi liderul filialei ieşene a PNL. Deputatul Costel Alexe va fi candidatul PNL la Consiliul Judeţean Iaşi, în timp ce primarul Mihai Chirica va candida pentru un nou mandat la Primăria Iaşi, potrivit agerpres.ro.

"Este echipa cu care merg mai departe. Ieri mi-am depus calitatea de om politic la mezat, public. Şi afirm din nou: dacă noi, această echipă, nu vom reuşi să arătăm (...) românilor din Regiunea de Nord-Est şi din Iaşi că ceea ce am spus facem şi ceea ce am promis se întâmplă, voi renunţa la cariera politică. Mi-am pus la mezat toată cariera mea viitoare pentru binele acestui oraş, al acestei regiuni, inclusiv al acestui judeţ, împreună cu domnul Costel Alexe. Este partenerul meu. Cred în acest parteneriat şi voi lupta împreună cu el până la capăt, până la ultima picătură, iar când tragem linia în 2024 (...) vom analiza împreună înregistrarea de azi şi cea din teren. Dacă populaţia regiunii va fi nemulţumită de ceea ce am făcut noi, am să trec în latura civilă a existenţei mele ca cetăţean român şi am să o abandonez pe cea politică", a afirmat primarul Mihai Chirica.

Edilul a menţionat că este pentru prima oară când România beneficiază de foarte multe fonduri europene "pentru toate neajunsurile din ultimii 30 de ani".

"Avem bani. Este pentru prima oară după 30 de ani când România poate raporta cu succes. Avem bani pentru tot ceea ce au fost neajunsurile celor 30 de ani. Că a fost o conjunctură politică favorabilă este evident, că negocierea preşedintelui României a fost şi de mai succes este şi mai evident, dar de acum mingea este în terenul fiecărei autorităţi, indiferent cât de mică sau mare este. Depinde doar de noi cum ne vom angaja cu responsabilitate în angajarea şi cheltuirea acestor bani", a spus primarul Mihai Chirica.