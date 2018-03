Mihai Chirica, război TOTAL şi acuzaţii GRAVE la adresa PSD: 'Au fost ANULATE principiile statului de drept'

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, susţine că nu a primit nicio informare oficială privind excluderea sa din partid, deşi PSD Iaşi a transmis un comunicat de presă în acest sens. Întrebat fiind despre comunicarea sosită pe 26 februarie la sediul PSD Iaşi privind excluderea sa, a viceprimarului Gabriel Harabagiu şi a preşedintelui executiv al Organizaţiei Municipale a PSD Iaşi, Sorin Iacoban, primarul Mihai Chirica a declarat pentru Agerpres că a aflat din presă acest lucru.

"Fac conferinţe de presă, emit comunitate de presă într-o modalitate aberantă şi abuzivă, dar nu ştim noi, cei despre care se vorbeşte în spaţiul public. În presă se vorbeşte că a fost luată decizia. Cine ştie despre ea? Cui i s-a comunicat? Nu există nicăieri în lumea asta să faci conferinţe şi comunicate de presă fără ca persoana incriminată să afle prima. Dacă mă întreabă cineva, eu spun că nu este adevărat că am fost exclus. Nu cred lucrul ăsta. Nu am văzut vreodată documentul respectiv. Dacă ei l-au citit înaintea celui care trebuie să ia act de dânsul, înseamnă că este o formă de abuz şi voi face trimitere până la nivelul organelor de anchetă penală pentru a răspunde domnul Maricel Popa (preşedintele PSD Iaşi - n.r) pe ce s-a bazat când a făcut comunicatul de presă. Nici eu, nici viceprimarul Harabagiu, nici domnul Iacoban nu au aflat, nu ni s-a comunicat nimic oficial", a afirmat Chirica.

Primarul Mihai Chirica a deschis în urmă cu câteva săptămâni o acţiune în instanţă pentru a afla de ce a fost exclus din cadrul Comitetul Executiv Naţional al Partidului Social Democrat. El susţine că nu i-a fost respectat dreptul constituţional de a fi informat oficial despre excludere, deşi a trecut aproape un an. Chirica susţine totodată că a aflat tot din presă că a fost exclus din conducerea PSD. "Au fost anulate toate principiile statului de drept în ceea ce priveşte apartenenţa la un partid politic şi nu mi-a fost comunicată nici până acum decizia luată anul trecut în vară referitor la retragerea mea din funcţiile politice ale PSD, motiv pentru care vreau să ştiu şi eu ce au scris acolo. Nu le-am văzut. Nu pot să am posibilitatea să le aprob personal, să spun 'da, domnule, într-adevăr sunt de acord cu ce au scris ei acolo'. Am făcut adrese scrise şi la organizaţia judeţeană, şi la organizaţia naţională, mi-am justificat acţiunea prin faptul că am aflat din presă comunicarea unor decizii fără să-mi fie comunicată şi fundamentarea lor, pentru a putea vedea legalitatea, dar şi conţinutul care a stat la baza motivării. Este un drept. (...) Vreau să ştiu şi eu de ce, pe baza cărui document emis, cum a fost fundamentat, în baza cărui statut, cine şi-a asumat semnarea acelui document. Dacă am să consider acel document legal, bineînţeles că nu am să contest", a spus Mihai Chirica.

Conform declaraţiilor sale, Chirica a făcut acest demers pentru a demonstra că există "un stat de drept". "Nu mare dragoste mă leagă de conducerea partidului de la Bucureşti, şi o spun public de fiecare dată, dar nu pot să stau indiferent şi să văd de fiecare dată cum demnitatea este călcată în picioare de conducătorul partidului doar pentru motivul 'că aşa vrea el'. Nu, trebuie să demonstrăm totuşi că există un stat de drept. Aşa se vor distruge partidele politice. Profită de un lucru extraordinar de periculos, de faptul că oamenii nu mai au orizont politic în ţara asta. 'Nu mă duc', 'nu mă apropii' iar prin absenteism la vot şi decadenţa totală a celor care au făcut politică până în momentul de faţă, românul nu mai ştie ce să facă şi apar aberaţiile pe care le vedem astăzi în România. Ne-am debranşat de la cele mai elementare principii de stat de drept tocmai din cauza faptului că declasăm clasa politică, provocând absenteism, nu participarea activă a cetăţenilor la actul politic. Vreau să-i ajut prin propria mea situaţie să revenim la nişte principii de moralitate şi în politică", a declarat primarul Mihai Chirica.

Reprezentanţii organizaţiei judeţene Iaşi a PSD au anunţat că au primit comunicările hotărârilor Comitetului Executiv Naţional privind excluderea din partid a primarului Mihai Chirica, a viceprimarului Gabriel Vasile Harabagiu şi a fostului deputat Sorin Avram Iacoban, preşedinte executiv al organizaţiei municipale a PSD. Potrivit unui comunicat remis marţi presei, documentul a fost primit pe 26 februarie. "Mihai Chirica, Vasile Gabriel Harabagiu şi Sorin Avram Iacoban îşi pierd calitatea de membri ai Partidului Social Democrat ca urmare a aplicării sancţiunii de excludere din partid. Reamintim faptul că aceste hotărâri au fost luate în urma raportului întocmit de Comisia Judeţeană de Etică, Integritate şi Arbitraj din cadrul PSD Iaşi şi a hotărârii Biroului Permanent Judeţean a PSD Iaşi", se arată în comunicatul de presă.