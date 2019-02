Mihai Chirica s-a DEZLĂNȚUIT la adresa lui Liviu Dragnea privind bugetul național: RĂFUIALĂ menită să îi pedepsească pe cei care i se opun

O răfuială - așa descrie primarul Iașiului, Mihai Chirica. Edilul Iașiului spune că nu va majora taxele și impozitele locale cu toate că Primăria va înregistra un deficit de peste 60 de milioane de lei anul acesta. Bugetul pe 2019 este unul de ”răfuială” , menit să îi „pedepsească” pe cei care nu sunt în consensul politic al lui PSDragnea, consideră Mihai Chirica.

"Iașiul are venituri prognozate în acest an de 700 - 750 de milioane de lei din care trebuie susținută toată lista de cheltuieli, unde creșterile foarte mari sunt pe cheltuielile de funcționare. Toate propunerile pe care le-au adus în sarcinile orașului nostru vor duce la scăderea volumului de investiții. Deficitul pe care l-am măsura,t față de cel înregistrat anul trecut de 34 de milioane de lei, va fi suplimentat cu încă 28 de milioane de lei pentru acest an. Nu putem majora vom majora taxele şi impozitele locale. În Iași sunt peste 20.000 de pensinari cu pensie sub 1.000 de lei. Nu ai ce să le mai mai ceri", a declarat Mihai Chirica la RFI.