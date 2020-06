Mihai Covaliu: 'Avem zero cazuri de coronavirus. Am trecut cu bine de primele două etape'

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat, joi, că nu există niciun caz de coronavirus la loturile olimpice şi că sportivii reprezintă un exemplu în ceea ce priveşte respectarea normelor, potrivit news.ro.

“Avem zero cazuri. Suntem toţi cei mai bucuroşi de pe pământ, pentru că sportivii noştri şi staful loturilor olimpice, cei care au asigurat buna desfăşurare a activităţilor atât la Snagov cât şi la Izvorani s-au achitat de această foarte grea misiune, de a trece de această perioadă. Am trecut cu bine de prima etapă, de a doua etapă, suntem în a treia etapă, avem voie deja să părăsim bazele de pregătire, toată lumea a fost testate la intrare, a fost a doua testare în care nu am avut niciun fel de problemă. Cred că suntem un exemplu în ceea ce priveşte respectarea normelor impuse de autorităţi şi cred că de-acum încolo, cu această rigurozitate, vom reuşi să continuăm pregătirea, să ne vedem de viaţă, pentru să sportivii au nevoie să se antreneze în condiţii normale. Şi obiectivul principal este calificarea a cât mai multor sportivi la JO. Nu poţi cere perfomnaţă fără să asiguri tot ceea ce au nevoie. După această perioadă va fi foarte important cum intrăm în activitate şi rezultatele vor dovedi dacă am făcut bine sau nu”, a spus Covaliu.

Mihai Covaliu a fost prezent, joi, la redeschiderea oficială a sezonului de antrenament pentru sportivii din cadrul federaţiei de canotaj, la centrul sportiv Snagov, alături de ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, şi de preşedintele FR Canotaj, Elisabeta Lipă.

“M-am decis să facem această întâlnire, să invităm pe domnul ministru, pe domnul preşedinte al COSR, pe voi, să-l băgăm pe domnul minister în cantonament poate chiar închis, să vadă cum este”, a glumit Lipă.

Ea a precizat că sportivii şi angajaţii de la centrul sportiv au respectat toate regulile: “Sportivii noştri s-au pregătit acasă două luni şi de o lună se pregătesc aici, circuit închis, toată lumea izolată, toată lumea cu măşti la masă. S-au respectat absolut toate regulile. Sportivii când au intrat în pregătire au fost testaţi, personalul bazei de pregătire a fost testat, deci nu a rămas nimeni netestat. După care s-au luat măsurile de siguranţă privind circuitul alimentelor şi tot ceea ce deserveşte buna funcţionare a bazei sportive”.

Lipă a menţionat că vor exista în acest an competiţii care să fie o motivaţie în plus pentru sportivi: “Anul acesta suntem fericiţii câştigători ai organizării Campionatului Balcanic pentru juniori la Iaşi în luna august, iar în luna septembrie avem Campionatele Europene de juniori, Campionatele Europene de tineret, iar în octombrie avem Campionatele Europene de seniori. Doamne ajută fie bine. Ne bucurăm că pandemia este în mare regres şi atunci şi pentru sportivi este o motivaţie în plus până la JO să participe şi ei la un campionat”.

“Cu siguranţă că vom avea cea mai mare delegaţie la Tokyo, am calificat bărcile mici şi la fete şi la băieţi, şi anul viitor în mai vom avea o regată de calificare cu 8-urile de fete şi băieţi şi bărcile de 4”, a mai afirmat Elisabeta Lipă.