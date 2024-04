Mihai Enache (AUR), critici dure la adresa lui Nicuşor Dan: Mandatatul lui poartă definitiv ştampila eşecului; o păcăleală şi o glumă proastă

Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria Capitalei, l-a criticat luni pe Nicuşor Dan, afirmând că mandatul de primar al acestuia "poartă definitiv ştampila eşecului şi este caracterizat de semnificaţiile acestei zile (1 aprilie), o păcăleală şi o glumă proastă".

"Astăzi am vrut să le reamintesc bucureştenilor cât de mare a fost această păcăleală a mandatului lui Nicuşor Dan. În spatele meu sunt nişte panouri pe care am preluat grafic principalele promisiuni din programul electoral al lui Nicuşor Dan. Astăzi este Ziua internaţională a păcălelilor, a farselor sau a glumelor, iar ţinând cont practic de ceea ce s-a întâmplat în mandatul lui Nicuşor Dan de la Primăria Generală, ţinând cont de promisiunile electorale ale acestuia, putem spune că astăzi este ziua în care ar trebui să aniversăm acest mandat care poartă definitiv ştampila eşecului şi care este caracterizat de semnificaţiile acestei zile, o păcăleală şi o glumă proastă", a susţinut Enache, într-o conferinţă de presă organizată în faţa Primăriei Capitalei.El a adăugat că actualul primar a uitat "definitiv" promisiunile pe care le-a făcut bucureştenilor în anul 2020, când a prezentat nişte cifre "frumoase", pe baza cărora i-au acordat mandatul, în schimb afişează zeci de panouri în Bucureşti, "în care mulţumeşte pentru că ne-am lăsat păcăliţi"."În campania electorală din 2020, Nicuşor Dan împreună cu USR, împreună cu PNL, ne-a prezentat cifrele noului Bucureşti 2020 - 2024, nişte cifre frumoase, promiţătoare, pe care bucureştenii le-au acceptat şi le-au votat, sătui de dezastrul mandatului PSD din 2016 - 2020, iar pe baza acestor cifre frumoase i-au acordat mandatul primarului general. Primar care se pare că a uitat definitiv de toate aceste promisiuni, care afişează pe zeci de panouri în Bucureşti un "mulţumesc" şi nu înţelegem pentru ce. Ne mulţumeşte pentru că ne-am lăsat păcăliţi", a spus Enache.Preşedintele AUR Bucureşti a analizat promisiunile făcute şi nerespectate de actualul edil, printre acestea numărându-se creşterea nivelului de trai al locuitorilor Capitalei, semaforizarea inteligentă, o centură verde a oraşului, reducerea traficului rutier sau modernizarea liniilor de tramvai."Analizând cifrele promise de el şi comparând cu realizările la final de mandat, singura definiţie pe care i-o putem da este aceea de păcălici. Nu are pentru ce să ne mulţumească pentru nimic, nu are de ce. Noi îi mulţumim că ne-a păcălit frumos în 2020 şi în toţi aceşti ani şi suntem bucuroşi că acest mandat se apropie de sfârşit", a concluzionat Mihai Enache.