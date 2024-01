Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria Capitalei: Am deschis Muzeul Risipirii Banului Public, trotuarul rulant de la Gara de Nord

Candidatul AUR la Primăria Capitalei, Mihai Enache, i-a criticat joi pe edilii care s-au succedat în ultimii 10 ani la Primăria Capitalei, cărora le-a reproşat că au lăsat "să devină o ruină" trotuarul rulant de la Gara de Nord, un obiectiv realizat în 2013, care a costat aproape 3 milioane de euro la acea dată şi care a funcţionat un singur an.

El a deschis, cu prilejul unei conferinţe de presă organizate pe peronul 1 al Gării de Nord, "Muzeul Risipirii Banului Public"din Bucureşti, afirmând că vrea să nu mai lase uitării "distrugerile pe care le-au provocat primarii generali şi primarii sectoarelor în ultimii ani".

"Vom deschide acest muzeu permanent şi vom expune periodic câte un exponat. Astăzi suntem la exponatul de frunte, este vorba de trotuarul rulant din Gara de Nord, un obiectiv realizat în 2013, care a costat aproape trei milioane de euro la acea dată şi care a funcţionat un singur an de zile. De când s-a defectat, au mai trecut 10 ani în care a fost lăsat să devină o ruină. Singura măsură pe care au putut să o ia în 10 ani a fost să închidă accesul, tocmai pentru a nu se mai vedea în interior pe ce s-au prăpădit acele trei milioane de euro (...). Celebrul Sorin Oprescu, primarul de la acea dată, a inaugurat în 3 noiembrie 2013, cu mare fast, acest ansamblu de peroane mobile, un fel de trotuar mobil. (...) Doar un an de zile au funcţionat aceste peroane, în 2014 s-au defectat şi de atunci nimeni nu le-a mai pus în funcţiune (...). Nici Curtea de Conturi, nici vreo altă instituţie de control nu a bătut la uşa Primăriei Generale să-i întrebe dacă banii investiţi în această amenajare merită", a susţinut Enache, conform AGERPRES.Acesta a mai precizat că muzeul cuprinde fotografii cu toţii primarii care s-au lăudat că rezolvă această problemă."Avem câteva fotografii în care i-am expus pe toţi primarii care s-au lăudat că vor rezolva această problemă, de la falnicul Sorin Oprescu, cel fugit cu banii furaţi de la Bucureşti în Grecia, care ne-a spus că aici avem gama cea mai înaltă de civilizaţie pentru gări - trotuar rulant, şi l-a lăsat de izbelişte după doar un an de zile, până la doamna Firea, care a spus că ea îl va prelua şi care a spus că l-a şi preluat şi l-a lăsat să se degradeze, până la Nicuşor Dan. Am avut zece ani de bâlbâieli, în care ni se spunea că nu avem ce să-i facem constructorului, nu vrea să refacă defecţiunile. Constructorul, în cei zece ani cât investiţia asta a stat nefuncţională, a avut contracte uriaşe în România şi doar să nu vrei nu îl puteai executa şi să îţi recuperezi prejudiciul pentru acest obiectiv", a afirmat Enache.