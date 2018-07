Mihai Fifor: 'Aparatele de zbor pe care Forţele Aeriene le operează sunt în perfectă stare de funcţionare'

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a declarat luni că aparatele de zbor pe care Forţele Aeriene le operează sunt în perfectă stare de funcţionare, potrivit Agerpres.

Precizările acestuia vin în contextul accidentului aviatic de pe aerodromul militar Borcea, soldat cu moartea locotenent-comandorului Florin Rotaru."Vreau să vă spun încă o dată şi îmi asum această afirmaţie - aparatele de zbor pe care Forţele Aeriene le operează sunt în perfectă stare de funcţionare. Nu pleacă la misiune fără a îndeplini toate condiţiile de zbor. În ceea ce priveşte anchetele care sunt în derulare, ele sunt investigaţii la care eu nu pot să mă refer, nu pot să mă pronunţ vizavi de o anchetă care este pe rol", a spus Fifor, la sediul Statului Major al Forţelor Aeriene, cu ocazia deschiderii unei activităţi de familiarizare a personalului care va opera sistemele de apărare antiaeriană şi antirachetă Patriot cu procedurile de utilizare a sistemului de simulare RT-3 (Reconfigurable Table Top Trainer).

Potrivit acestuia, niciodată ministrul Apărării n-o să intervină în desfăşurarea unei investigaţii, să grăbească o investigaţie sau să o încetinească.



"O să vă spun ce v-am spus şi după accident - aparatele pe care le folosesc piloţii sunt aparate sigure, aparate care au toate verificările tehnice la zi, niciun aparat nu pleacă până nu are această verificare. (...) Prin urmare, vă invit să aşteptăm un rezultat oficial al acestei anchete, niciodată ministrul Apărării n-o să intervină în desfăşurarea unei investigaţii, să grăbească o investigaţie sau să o încetinească", a arătat Fifor.



Un avion MiG 21 LanceR, care participa sâmbătă la un miting aerian organizat cu prilejul Zilei Porţilor Deschise la Baza Aeriană Borcea, s-a prăbuşit în apropierea staţiei de taxare de la Feteşti, iar pilotul aeronavei, Florin Rotaru, a murit.



Ofiţerul avea 36 de ani şi îndeplinea funcţia de pilot-şef în cadrul Escadrilei 861 Aviaţie Luptă, Baza 86 Aeriană Feteşti.