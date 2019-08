Mihai Fifor explică de ce a REFUZAT să intre în direct la Digi 24: Este riscantă distorsionarea realității

Ministrul de Interne, Mihai Fifor, susține că cei de la Digi 24 au încercat ”distorsionarea realității”, în scandalul legat de legătura dintre șefii poliției din Caracal și lumea interlopă. Fifor a refuzat să intre în direct, la invitația jurnaliștilor, pentru că ancheta în cazul Caracal este la DIICOT, nu la MAI. În schimb, Fifor arată că jurnaliștii citau pe burtieră: “Reacția lui Fifor la dezvăluirile că un șef de poliție încerca să obțină date de la interlopi, oferind date din dosar”.

In seara aceasta, am primit din partea unui jurnalist Digi24, printr-un mesaj pe WhatsApp, invitația de a interveni telefonic pentru a “vorbi despre cazul Caracal”. La acest mesaj am răspuns, politicos, că acest caz se află la DIICOT, nu la MAI.

Acesta este motivul pentru care nu am competența de a comenta public, la televizor, pe marginea unei anchete în desfășurare. Pentru că acesta este "cazul Caracal" - o anchetă în curs, despre care nu sunt legitimat să comentez.

Fake-news-ul apărut ulterior este “Reacția lui Fifor la dezvăluirile că un șef de poliție încerca să obțină date de la interlopi, oferind date din dosar”. Așa cum se poate vedea în conversația cu jurnalistul Digi24, acest lucru nu a fost nicio secundă adus în discuție, iar răspunsul meu nu reprezintă vreo reacție la acest subiect.