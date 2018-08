Mihai Fifor explică declarația privind existența rachetelor balistice la Deveselu:O greșeală de interpretare. NU am zis că avem asemenea rachete

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, susține că declarația referitoare la existența rachetelor balistice la baza de la Deveselu a fost interpretată greșit, precizând că nu a declarat că la baza militară există asemenea rachete.

"Niciodata nu cred ca cineva ar putea afirma ca la baza de la Deveselu avem rachete balistice. Eu am zis aseara foarte clar ca avem Baza de la Deveselu, virgula, care se ocupa de rachetele balistice, in niciun caz ca la baza de la Deveselu avem asemenea rachete. A fost o greseala de intelegere, o greseala de comunicare, in cel mai rau caz, dar nu as putea vreodata afirma ca la baza Deveselu avem rachete balistice. A fost o eroare de interpretare", a declarat Mihai Fifor, la Digi24.

„Evident că niciodată preşedintele Putin nu o să fie extrem de încântat de faptul că în România se dezvoltă capabilităţi militare foarte serioase. Cum ar putea să fie vreodată preşedintele Putin încântat de faptul că în România avem baza militară de la Deveselu, cu rachetele balistice, cum ar putea vreodată preşedintele Putin să fie încântat că avem baza de la Mihail Kogălniceanu populată cu militari americani şi noi insistăm în continuare faţă de SUA în parteneriatul strategic să asigurăm permaneţa militarilor americani pe teritoriul românesc? Cum ar putea vreodată Federaţia Rusă să fie încântată că România îşi dezvoltă capabilităţile navale?”, a spus Mihai Fifor, marți seara, la Antena 3.