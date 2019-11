Mihai Fifor îl compară pe Klaus Iohannis cu Vladimir Putin: 'Există vreo deosebire?'

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a comparat modul în care aleg Vladimir Putin și Klaus Iohannis să comunice cu presa. Fifor se întreabă retoric dacă există o diferență între cei doi lideri. Fifor ține să precizeze că liderul de la Kremlin își alege pe sprânceană jurnaliștii de la conferința organizată anual, la fel ca Iohannis.

Vladimir Putin a oferit în presa americană interviuri unor jurnaliști sau oameni de televiziune precum: Megyn Kelly, Chris Wallace, Oliver Stone sau Charlie Rose.

Citește și: SURSE Ofertă generoasă pentru ALDE în turul 2 la prezidențiale

„În 2018, în campania pentru alegerile prezidențiale, Vladimir Putin nu a participat la nicio dezbatere cu contracandidații săi. Exact ca Iohannis! În fiecare an, Putin organizează o „dezbatere” cu cetățenii, în care întrebările sunt trimise dinainte și atent selectate. Exact cum face Iohannis în această campanie. Tot la sfârșit de an, Putin face o „dezbatere” maraton cu jurnaliștii. Dintre cei peste 1.700 de ziariști, doar doi-trei sunt de la presa internațională. In rest intră doar cei aleși pe sprânceană de Kremlin. Exact ca la marea dezbatere de azi a lui Iohannis.

Nu vă întreb, prin urmare, câte asemănări sunt între Putin și Iohannis. Vă întreb altceva: există vreo deosebire?”, a precizat Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.