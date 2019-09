Mihai Fifor: L-am auzit pe Eugen cu îngrijorări, zile la rând discutând cu doamna prim-ministru. Abia acum vine greul. Abia de acum trebuie să ştim să guvernăm

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat duminică, la Mamaia, că majorarea punctului de pensie este un act de dreptate, el subliniind că pensionarii primesc ceea ce merită, "niciun leu în plus sau în minus".

"Majorarea punctului de pensie este un act de dreptate. (...) Acest guvern a reparat nişte nedreptăţi pentru că trebuie să ne uităm în urmă şi să ne gândim de unde am plecat şi de unde am luat ţara asta când am promis să guvernăm şi ce am promis la oameni şi ce au crezut oamenii despre noi. Ne-am săturat în fiecare an să auzim acelaşi lucru: 'nu o să faceţi, minţiţi lumea, nu sunt bani, nu se poate'. Iată că se poate, iată că prin muncă serioasă şi prin responsabilitate se poate. Noi reparăm acum. Vă dăm ceea ce dumneavoastră meritaţi, niciun leu în plus sau în minus. Este munca dumneavoastră. Noi nu facem altceva decât să venim şi să o răsplătim, cu speranţa că desigur unii dintre cei care afară urlă şi înjură vor găsi resurse şi înţelepciune să ne dea şi nouă pensia", a afirmat Fifor, la Conferinţa Organizaţiei Pensionarilor din partid, care are loc la Centrul Expoziţional Mamaia.

El a adăugat că "ţara trebuie guvernată şi mâine, şi peste 10 ani", iar "greul" vine de acum înainte

"L-am auzit pe Eugen (Teodorovici, ministrul Finanţelor n.red.) cu îngrijorări, zile la rând discutând cu doamna prim-ministru. Abia acum vine greul. Abia de acum trebuie să ştim să guvernăm ţara asta, că măsurile le-am luat, important este să şi susţii. Pentru că nu este de ajuns să le dai astăzi pe 1 septembrie oamenilor ce li se cuvine, trebuie să poţi să dai lucrul acesta şi din ianuarie, şi din 2020 şi din 2021. Vă întreb: pe mâinile cui să dăm ţara asta? Unora care spun: 'ia să plecaţi voi, nu să venim noi'? Bine, plecăm, şi? 'Păi, noi nu am vrea să intrăm la guvernare'. Şi vă întreb : cui să dăm ţara asta? Nu e de ajuns că de doi ani şi jumătate guvernăm sub asediu. Nu a fost o zi de linişte pentru români, pe un program pe care dumneavoastră l-aţi votat", a spus Fifor.

De asemenea, el a subliniat că PSD nu pleacă de la guvernare.

"Nu plecăm niciunde, pentru că nu avem de ce. Nu doar că nu plecăm niciunde, dar mergem înainte cu fruntea sus, că nu ne e ruşine de niciuna dintre măsurile pe care le-am luat pentru români şi nu ne e ruşine de niciuna dintre măsurile pe care le vom lua de acum înainte. Vedeţi garantul că lucrurile acestea se întâmplă, prim-ministrul de 7 - 8 luni este garantul că lucrurile acestea se întâmplă şi stă în picioare împotriva tuturor loviturilor, şi stă în continuare pe drumul pe care l-am ales, sacrificând poate familia, poate liniştea casei, poate sănătate", a mai spus secretarul general al PSD.

