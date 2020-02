Mihai Fifor numără zilele până la schimbarea conducerii PSD Arad: '10 ani marcați de lipsa competiției interne sau de pseudo-competiții'

Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, susține că PSD Arad are nevoie de o schimbare, „dupa 10 ani marcati de lipsa competitiei interne sau de pseudo-competitii”, iar concurența de la vârf va dezvolta astfel organizația. Fifor candidează pentru postul de președinte al PSD Arad.

„In cateva zile, PSD Arad are de dat proba maturitatii sale politice. Ca in orice organizatie, politica sau nu, competitia reprezinta resortul ce da dinamica dezvoltarii organizatiei in sine.

PSD Arad va trebui sa arate ca, dupa 10 ani marcati de lipsa competitiei interne sau de pseudo-competitii, poate, cu intelepciune, pragmatism si maturitate, sa isi aleaga drumul pentru viitorii ani.

Numai de noi depinde daca vom vrea sa alegem schimbarea menita sa aduca o noua viziune si sa dea o noua dimensiune modului de a face politica social-democrata la Arad, cu si pentru cetateni.

Eu unul va chem alaturi de mine si va indemn sa luptam pentru revenirea la performanta, valori autentice, spirit de echipa, meritocratie, onestitate si integritate, toate elemente definitorii pentru reconstructia PSD Arad.

#puterniciimpreuna

#pentruArad”, se arată pe pagina de Facebook a lui Mihai Fifor.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat, după şedinţa CEX, de săptămâna trecută, că se vor organiza din nou alegeri la PSD Arad, alegerea lui Dorel Căprar nefiind statutară. Şedinţa va fi organizată de liderul PSD Hunedoara, iar Ciolacu a spus că intenţionează să participe. Liderul interimar al PSD a precizat că Dorel Căprar poate candida, dacă doreşte, conform Statului.