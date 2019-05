Mihai Fifor (PSD), despre dobânda României: 'Se mai dărâmă astfel un mit. Este mult sub orice închipuire a profesioniștilor în fake news'

Președintele Consiliului Național al PSD, Mihai Fifor, susține că modelul economic propus de partidul pe care îl reprezintă dă dovadă că este unul sustenabil. În acest sens el dă exemplul împrumutului de care a beneficiat România

„#incaunmitdistrus Romania s-a împrumutat peste 200 milioane euro la o dobanda de 0.21% pe an. Minim istoric. Record. Sub inflatie, mult sub orice inchipuire a profesionistilor in fake news. Se mai darama astfel un mit. Se demonstreaza astfel ca modelul economic este sustenabil”, a precizat Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.