Mihai Fifor s-a LEPĂDAT rapid de remilitarizarea poliției: 'Închidem acest subiect. Nu cred că vom ajunge vreodată aici'

Ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor, a declarat, vineri, vizavi de subiectul remilitarizării Poliției, că într-adevăr a existat o discuție la nivel guvernamental, însă nu crede că în România structura își va schimba atributul civil și va fi transformată în una militară, conform Mediafax.

Mihai Fifor a precizat că în România remilitarizarea Poliției nu va exista în ciuda faptului că a existat o discuție pe această temă cu premierul Viorica Dăncilă.

"Am fost întrebat dacă s-a discutat, sunt un om onest și v-am promis transparență totală în ceea ce privește mandatul meu și am spus că da, a fost această discuție, am discutat acest lucru cu doamna prim-ministru în ultimele zile și citez din mine, nu cred că se va ajunge vreodată în România la remilitarizarea Poliției și subliniez pentru toată lumea, să închidem acest subiect. Nu cred că vreodată vom ajunge aici", a declarat ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor.

Totodată, ministrul Afacerilor Interne a explicat că sindicatele ar fi primele organisme care ar urma să fie consultate în cazul în care subiectul remilitarizării Poliției ar fi discutat.

"Dacă vreodată s-ar pune problema unei astfel de chestiuni, desigur, primele vor fi sindicatele la masă pentru că în momentul în care am preleuat mandatul interimar la MAI, primii cu care m-am întâlnit au fost sindicatele. Ne dorim transparență și ne dorim sprijin în luarea măsurilor pe care le dorim să le luăm în continuare și pentru asta avem nevoie ca partenerul nostru de dialog să se afle la masă în permanență. Închid cu remilitarizarea, nici nu se pune problema remilitarizării Poliției", a mai declarat Mihai Fifor.

Precizările vin după ce, joi seară, ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, anunța că a abordat tema remilitarizării ministerului cu premierul Viorica Dăncilă, precizând însă că dacă va fi luată o astfel de decizie se va face transparent, după consultări cu sindicatele și angajații.