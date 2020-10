Mihai Fifor: 'Viața și sănătatea oamenilor sunt mai importante decât alegerile parlamentare'

PSD consideră că în stabilirea datei alegerilor trebuie să primeze interesul sănătății și siguranței publice și abia apoi interesul politic.

"Guvernarea PNL a demonstrat că nu are soluții și nici vreun plan coerent de combatere a pandemiei și nici nu are cu cine. Am văzut cum am pregătit deschiderea școlilor, cum au pregătit ATI-urile, cum au pregătit alegerile locale. Consecințele le vedem cu toții: aproape 800 de școli închise, peste 4.000 de copii infectați în doar o lună, capacitatea de spitalizare la ATI-uri nu a crescut deloc, explozia de cazuri după alegerile locale.

Fără controlul pandemiei, nu vom mai putea vorbi nici despre locuri de muncă, despre economie, siguranță sau democrație. Economia distrusă de PNL mai poate fi redresată, dar viața sau sănătatea distrusă nu mai pot fi luate înapoi.

Explozia la peste 3.000 – 4.000 de cazuri noi COVID pe zi coincide cu termenul de incubație la cei care au contactat virusul în ziua alegerilor locale. Nu e nevoie să fii medic pentru a vedea legătura directă dintre alegerile locale și creșterea pandemiei.

Este un cinism inacceptabil din partea acestui guvern, care nu a făcut nimic pentru a pregăti anul școlar în pandemie, dar s-a ocupat intens de alegeri și campanie electorală. Au închis școlile pentru educație, dar le-a deschis și vrea să le deschidă din nou pentru alegeri.

Am văzut câte cazuri noi în plus ne-au costat alegerile locale. Decidenții politici trebuie să cântărească foarte bine dacă își asumă o creștere și mai mare a numărului de cazuri grave care va depăși capacitatea sistemului medical.

Își asumă acești decidenți, în frunte cu Iohannis, scenariul în care, din cauza scrutinului din decembrie, vom avea pacienți COVID în stare severă care nu vor putea fi tratați? Își asumă domnul Iohannis un genocid de sănătate publică în România, în urma unui nou scrutin electoral, după ce am văzut efectele alegerilor locale?", se întreabă senatorul PSD Arad Mihai Fifor.