Mihai Fifor: În avioanele Tarom stai efectiv lipit de vecinul de scaun

Fostul vicepremier Mihai Fifor scrie pe pagina sa de socializare că în aeronavele ATR 72 din flota Tarom nu se respectă nicio regulă de distanțare socială.

„Pe aeroportul Henri Coanda, distantare sociala....un scaun da, altul ba. Masurat temperatura, personal care vine mereu sa iti atraga atentia sa tii masca pe figura si sa respecti asezarea pe scaune. Anunturi la 3 minute sa pastrezi distantarea sociala. In avionul care zboara la Timisoara, prin Cluj Napoca, claie peste gramada. Cine a zburat cu ATR vreodata stie ce spun. Zbori 2 ore pana la Timisoara, cu escala la Cluj, intr-un spatiu inchis si ingust, cu fiecare scaun ocupat. Noaptea mintii! Pai cum e asta? Pe plaja, in aer liber, cu briza, sezlongurile sa fie la 2 metri unul de celalalt. Pe terase, iar mega-distantare. In ATR 72-ul Taromului stai efectiv lipit de vecinul de scaun, care respira peste tine. Noroc cu masca. Originala distantarea sociala de la Tarom. Vai si amar!”, a scris Fifor.

