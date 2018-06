Mihai Gâdea aruncă 'bomba': Plângere penală împotriva mitingului PSD

Mihai Gâdea a prezentat în emisiunea „Sinteza Zilei” un document, susținând că este plângerea penală depusă de Mihai Polițeanu împotriva mitingului PSD.

Paul Stănescu a 'explodat' la Constanța: 'Nici pe vremea lui Stalin cred că nu s-au întâmplat asemenea lucruri'

Iată cum arată plângerea penală: „Mă numesc Mihai Polițeanu, membru al Mișcării Civice Inițiativa României. În CC l-am trecut pe colegul meu Cătălin Teniță, membru al grupului civic Geeks for Democracy. Vă scriem pentru a vă sesiza în legătură cu posibila comitere a infracțiunilor de șantaj, amenințare sau/și abuz în serviciu în legătură cu organizarea mitingului Partidului Social Democrat (PSD) din 9 iunie 2018 din Piața Victoriei. Având în vedere semnalele primite de la diverși simpatizanți din țară ai mișcărilor noastre civice, implicate în promovarea independenței Justiției și a luptei împotriva corupției, în legătură cu faptul că cetețeni ai României sunt sub presiunea a diferiți lideri ai PSD din țară sau sub presiunea unor conducători ai unor autorități publice locale pentru a participa la mitingul menționat, am decis crearea unui site mitingcujapca.ro în care am solicitat persoanelor care au fost amenințate sau șantajate pentru a participa la miting sau persoanelor care au cunoștință despre astfel de fapte, să le povestească și, dacă doresc, să și ofere datele lor de contact”, se arată în plângere.