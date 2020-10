Mihai Goțiu a răbufnit după ce a fost exclus de pe lista pentru parlamentare: 'Delegații PLUS Cluj au fost amenințați de conducere'. Ce va face în continuare

Senatorul USR Mihai Goțiu a declarat, pentru Digi24.ro, că procedura de selecție a candidaților USR-PLUS Cluj pentru alegerile parlamentare a fost influențată de intervenții ale conducerii PLUS asupra delegaților locali, care au fost amenințați cu sancțiuni dacă votează membri USR. Parlamentarul a spus și ce intenționează să facă în continuare.

Mihai Goțiu și deputatul USR Emanuel Ungureanu sunt nemulțumiți de alegerile interne ale USR-PLUS, nefiind pe locuri eligibile pentru alegerile parlamentare din decembrie, în urma votului din organizația Cluj.

Cei 120 de delegați care au participat la Conferința Județeană a Organizației USR-PLUS Cluj, au votat, duminică, lista filialei pentru alegerile parlamentare din decembrie. PLUS a fost reprezentat mai bine la alegeri, având 72 de delegați, în timp ce, USR a avut doar 48. Astfel, locurile eligibile au fost ocupate de membri PLUS.

Digi24.ro: De ce au fost mai puțini delegați USR decât cei de la PLUS?

Mihai Goțiu, senator USR: „Pentru că au în filiala Cluj-Napoca mult mai mulți membri, de 3 ori mai mulți, decât membrii USR, și când s-au votat delegații și filiala Cluj-Napoca a dat cei mai mulți delegați la filiala județeană, numărul a decis”.

Digi24.ro: Puteți să contestați procedura?

Mihai Goțiu, senator USR: „Nu mă gândesc momentan să contest procedura. Pe mine ce mă deranjează cel mai mult e faptul că nu a fost o competiție reală și corectă, așa cum stabilisem că vor fi aceste competiții în cadrul Birourilor Naționale Reunite USR și PLUS, mai exact faptul că nu a fost o dezbatere reală a candidaturilor. Totul s-a rezumat la un live pe Facebook în care fiecare candidat a avut 11 minute și 2 minute de prezentare în conferința județeană, asta în condițiile în care nu am avut acces la baza de date a colegilor de la PLUS, pentru a putea măcar discuta direct cu ei. Cu cei cu care am reușit să discut am constatat că li se transmiseseră tot felul de informații neadevărate despre mine, că aș fi fost împotriva Alianței, că aș fi intervenit și aș fi impus negocieri incorecte la listele de alegeri locale, deși la Cluj nu a fost una dintre cele mai corecte înțelegeri, din punctul ăsta de vedere, pe pozițiile pe liste.

Din păcate, au fost și intervenții ale membrilor Biroului Național (BN) al PLUS către delegații PLUS Cluj în care au fost amenințați să nu care cumva să voteze candidați de la USR, în care li s-a transmis inclusiv faptul că ar putea exista sancțiuni împotriva celor care ar vota candidați. Nu mi-a venit să cred lucrul ăsta. L-am sunat pe Victor Giosan, membru în BN al PLUS, care avea informații că ar fi făcut o ședință la PLUS Cluj și le-a transmis lucrurile astea. Când l-am sunat a doua zi, nici măcar nu a încercat să infirme, ci pur și simplu mi-a spus „Ăsta e real politic”. Îmi pare rău s-o spun dar ăsta nu e „real politic”, e genul ăla de «real politic» pentru care oamenii nu mai vor să audă de politică și îi „iubesc” pe politicieni”.

Digi24.ro: A fost viciată procedura?

Mihai Goțiu, senator USR: „Sunt niște semne de întrebare, dar nu mă pronunț asupra lor, legate de accesul la informații în timp real a celor care au votat online. Dar, dincolo de discuțiile interne, nu sunt de specialitate, IT-ist ca să mă pronunț, însă consider că nu a fost absolut deloc o competiție corectă cea în care nu poți să discuți cu electorii și cu delegații și în condițiile în care s-au pus presiunile care s-au pus asupra delegațiilor de la PLUS, ca nu care cumva să candideze cei de la USR”.

Digi24.ro: Veți mai candida?

Mihai Goțiu, senator USR: „Momentan decizia mea este de a nu gira ceea ce s-a întâmplat. În viața personală și în fosta carieră de jurnalist și în cea de activist civic și în cea de politician mi-am asumat de fiecare dată să spun adevărul cetățenilor, condiție în care nu pot să ies în public și să spun «Da, alegerile din filiala USR Cluj au fost corecte. Am încredere că cei care au ajuns pe primele poziții și pe care am apucat să-i cunosc în prezentările de 13 minute sunt cei care vor schimba lucrurile în România». Poate că sunt niște oameni excepționali, poate că au capacitatea să facă lucrul ăsta, dar pentru asta vor avea ocazia și în campania electorală și poate direct să mă convingă și pe mine și pe cetățeni că într-adevăr așa stau lucrurile. În 13 minute mi-e imposibil să spun că mi-am făcut o opinie avizată. Mai mult durează interviul pentru angajarea unui paznic care să aibe grijă de bunurile tale decât a unui om pe care îl trimiți să aibă grijă de România”.

Digi24.ro: Luați în considerare să candidați independent?

Mihai Goțiu, senator USR: „Vreau să-mi continui luptele pe care le-am început pentru mediu, ape, păduri, pentru alte cauze ale societății civile. Într-adevăr, s-a inițiat și o petiție pe Declic pentru a mă convinge să candidez independent. Nu e o decizie pe care s-o iau acum dar cu siguranță vreau să le transmit tuturor celor care mă susțin, sute, mii de mesaje pe care le-am primit, că nu voi ieși din luptă și voi găsi o soluție să duc lupta cu mafia pădurilor, apelor, microhidrocentralelor până la capăt”.

Digi24.ro: Deci momentan nu luați în considerare o candidatură în afara USR-PLUS?

Mihai Goțiu, senator USR: „Momentan vreau să mă liniștesc și să caut cum pot ajuta cauzele pentru care lupt, ca acestea să fie duse la bun sfârșit. O să aștept să văd și listele din țară a candidaților USR-PLUS. Nu am văzut pe cineva care să-l cunosc și să-l știu că are și determinare și cunoștințe, tot ce e nevoie ca să ducă asemenea lupte în Parlament pe partea de mediu. Adică, să fie cunoscut și apreciat de cetățeni pe domeniul ăsta.

Am fost 3 parlamentari pe Mediu în actuala Legislatură: eu, Allen Coliban, care a ieșit primar la Brașov, și Cornel Zainea, care și-a dat demisia și candidează ca independent. Trebuie să avem 4-5 parlamentari pentru comisiile de Mediu de la Senat și Camera Deputaților, inclusiv să continue munca începută la președinția Comisiei de Mediu la Senat de către USR și să preia și Comisia de Mediu de la Camera Deputaților”.

Digi24.ro: Vlad Teohari a luat calea juridică de a acționa în instanță USR-PLUS, pentru că i-a fost invalidată candidatura.

Mihai Goțiu, senator USR: „În cazul lui Vlad, e atât de absurdă decizia, atât de incorectă, încât nici nu se pune problema. Așa trebuie orice cetățean să facă atunci când îi sunt încălcate drepturile. În cazul meu, dincolo de faptul că a fost o competiție incorectă, probabil că ar fi un lucru subiectiv, în funcție de aprecierile instanțelor, în ce măsură lipsa unei competiții corecte a viciat sau nu rezultatul alegerilor. Am făcut greșeala ca atunci când am discutat în BN n-am insistat mai mult ca această competiție să fie reală, modul de desfășurare, astfel încât să nu fie doar un gentleman agreement încălcat, ci chiar să fie un regulament adoptat, de organizare a dezbaterii, pentru a invoca lucrul ăsta. Greșeala a fost că m-am încrezut în ceea ce au promis colegii de la PLUS, că va exista o competiție corectă”.