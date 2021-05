Mihai Iosif: Am plecat din noroi până la gât şi am reuşit să promovăm. Suntem fericiţi

Tehnicianul echipei Rapid, Mihai Iosif, a declarat luni seară, după meciul cu U Craiova 1948, că promovarea în Liga 1 reprezintă un vis devenit realitate, conform news.ro

“A fost o încărcătură extraordinară. Este un vis devenit realitate pentru noi toţi. Am plecat din noroi până la gât şi am reuşit să promovăm. De când am plecat la drum am ştiut că vom promova. Suntem fericiţi. De unde am plecat şi unde am ajuns... Nimeni nu ne dădea parcă nicio şansă”, a spus Iosif.

Formaţia U Craiova 1948 a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 3-1, echipa FC Rapid, într-un meci din etapa a noua, penultima a play-off-ului Ligii a 2-a. Învingătorii au marcat prin C. Bălan ’20, ’45, ’68. Pentru Rapid a înscris A. Bălan, în minutul 62, din penalti. Rapidiştii au obţinut în această etapă promovarea în Liga 1, iar craiovenii şi-au asigurat primul loc în clasament.